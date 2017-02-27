goldfinger написав:

flyman написав: vitaliian написав: Коридор 28-30 грн/$ – это «осенний» курс, к которому следует готовиться украинцам. Такой прогноз озвучил Алексей Кущ из института GROWFORD, По словам эксперта, дальнейшая судьба валютного рынка Украины будет зависеть от того, какой модели реагирования на кризис отдаст предпочтение руководство страны.



Первая модель, которую описывает Алексей Кущ, предусматривает жесткое монетарное ограничение, сравнимое с тем, что применялось во время Великой депрессии в США: в 1930-х годах в Штатах не было инфляции, а падение цен произошло за счет отсутствия у людей средств. Именно такую модель, по словам аналитика, реализовывал экс-руководитель Нацбанка Яков Смолий.



Эксперт GROWFORD называет нынешнюю курсовую стабильность и низкую инфляцию «результатом разрушения украинской экономики» и говорит, что Украина пребывает в состоянии стабильности «от противного».



Вторая модель, по словам Куща, предусматривает «разогрев» инфляции до 10-15% и девальвацию. В рамках такой «классической» модели реагирования на кризис, по мнению аналитика, необходимо «амортизировать» кризисное влияние на экономику, с помощью бюджетных вливаний стабилизировать социальную систему и «завести» промышленность. Коридор 28-30 грн/$ – это «осенний» курс, к которому следует готовиться украинцам. Такой прогноз озвучил Алексей Кущ из института GROWFORD, По словам эксперта, дальнейшая судьба валютного рынка Украины будет зависеть от того, какой модели реагирования на кризис отдаст предпочтение руководство страны.Первая модель, которую описывает Алексей Кущ, предусматривает жесткое монетарное ограничение, сравнимое с тем, что применялось во время Великой депрессии в США: в 1930-х годах в Штатах не было инфляции, а падение цен произошло за счет отсутствия у людей средств. Именно такую модель, по словам аналитика, реализовывал экс-руководитель Нацбанка Яков Смолий.Эксперт GROWFORD называет нынешнюю курсовую стабильность и низкую инфляцию «результатом разрушения украинской экономики» и говорит, что Украина пребывает в состоянии стабильности «от противного».Вторая модель, по словам Куща, предусматривает «разогрев» инфляции до 10-15% и девальвацию. В рамках такой «классической» модели реагирования на кризис, по мнению аналитика, необходимо «амортизировать» кризисное влияние на экономику, с помощью бюджетных вливаний стабилизировать социальную систему и «завести» промышленность.

Кущ або невіглас, або нагло бреше.

Річна інфляція у 2..3% вважається ідеальною з огляду на довготривалий розвиток економіки.

США і ЄС борються з дефляцією. У нас нема дефляції, так що нема чого тулити горбатого до стіни.



По другій моделі пропонується розкрутка гіперінфляції через емісію та попил бюджета своїм людям. Фактично народ буде вчергове пограбований, але втирають, що це Божа роса.



І ще, так як євро попервло догори, а багато зборів прив"язано до євро, то ціни будуть рости через девальвацію гривні відносно євро. Кущ або невіглас, або нагло бреше.Річна інфляція у 2..3% вважається ідеальною з огляду на довготривалий розвиток економіки.США і ЄС борються з дефляцією. У нас нема дефляції, так що нема чого тулити горбатого до стіни.По другій моделі пропонується розкрутка гіперінфляції через емісію та попил бюджета своїм людям. Фактично народ буде вчергове пограбований, але втирають, що це Божа роса.І ще, так як євро попервло догори, а багато зборів прив"язано до євро, то ціни будуть рости через девальвацію гривні відносно євро.

А я с экспертом согласен.Да,2-3% инфляция это хорошо.Только вот сравнение экономики развитой страны и Украины, простите за непатриотичность, это как небоскреб и мусорка,и это ещё более гипертрофировано в коронакризис.Да, развитые страны пытаются вливать в экономику ликвидность,в США бомжам по тыще долларов дают и что?Деньги в реальный сектор особо не идут и это при том,что структура активов банков другая,и кредитовать им есть кого,и ставки низкие,а в итоге видим падение ВВП и надувание финансовых пузырей.Всему виной карантин и угнетённымхй спрос,никакого роста нет,есть падение и поддержка штанов от правительства.В Украине при спаде и этого нет.Местным банкам кредитовать особо некого,ставки высокие,да и зачем,когда государство есть банкрот и вся выпускаемая ликвидность,хоть нулевую ставку сделай,и кнутом и пряником паркуется в овгз.О реальном секторе вообще разговора нет,речь идёт о финансировании госдолга банками под фиксированную разницу ставок между овгз и нбу.Конец истории 100% будет,это вопрос времени.Смолий денег в реал не выпускал,новые тем более не станут-дырка растет.Чтобы реал задышал,надо не с банками бумагой обмениваться,а создать реальную альтернативу,кредитовать бизнес не выходит,ок,дайте бизнесу льготы,уменьшите налоги,особенно новым,обнулите есв для тех,кто создаёт новые рабочие места и у экономических агентов останется больше средств.Да,инфляция подрастет,курс будет другим, сбор налогов в начале упадет,но для того и берутся кредиты,чтобы добиться роста и с большей базы собирать больше налогов,на развитие.Но пока это не про Украину,не говоря уже о том,что надо затыкать коррупционные дыры.И снова добро пожаловать в Латинскую Америку с ее роскошными девальвациями.Не впервой.