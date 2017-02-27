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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 05 сер, 2020 12:16
Alex6 написав:
все не могут выиграть по поределению, раз всех так активно загоняют в золото значит с ним что-то не так
Боже, какая ерунда!
Кто, где и кого загоняет в золото?
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Наоборот сейчас идет массированная антизолотая компания, правительства вводят для населения самые различные ограничения и препятствия на оборот золота.
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Libo
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Додано: Сер 05 сер, 2020 12:23
Libo написав: Vladik написав:
Ну да,золото-нудный спекулятивный актив.Нет,кому нравится в ждуна играть десятилетиями
может и самое то.
Кто-то заработает,а многие потеряют.
Отметку в $2000 масоны планировали достичь самое скорое к концу нынешнего года, но поступь истории ускорилась, как ускоряется технологический прогресс.
И если разобраться, то находясь в золотом активе, еще никто никогда не терял...
Собственно поэтому Базельский комитет по банковскому надзору и принял известное решение о фактическом переходе к золотому стандарту в банковской сфере.
Это говорит посвященный ложи?
Что значит никто не терял?Все зарабатывают из воздуха ?"Находясь в активе" хорошее выражение,только стоило бы уточнить в каком периоде?..Или купил по 2000 долр и помолившись жду 5000 ,если не дождусь то внуки дождутся
А может и нет ,трах-бах-новая реальность ..и опять по 200 длр -внуки считают убытки.
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Додано: Сер 05 сер, 2020 12:24
flyman"[quote="5023718:Qwerty написав:
Дизельок теж наш український Бєнін!
спросите у Бени при случае, что это у него на заправках цена топлива при колебаниях курса колеблется точно так же, как на литовское или любое другое.[/quote]
На городі бузина, а в Києві дядько! У нас в селі бабки аргументують підвищення ціни на помідори чи яйця тим, що долар виріс...
[/quote]
А як долар дешевшає, то чим аргументують?[/quote]
Дорогими консультаційними послугами від хеджувальників!
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Додано: Сер 05 сер, 2020 12:29
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
05.08.2020.....................27,7209
Гривна укрепилась на 10 копеек.
Открылись на уровне вчерашнего закрытия, сузив на полкопейки спред сверху до 2.5 копеек. Проигнорировав утренний кофе, даже без перекура, уверенно направились вниз, почти сразу сузив спред до рабочих 2 копеек. За час прошли 6 копеек и ненадолго остановились. После 11-35 опустились еще на 2 копейки и снова уравновесились. Направление движения соответствует падению доллара в мире. Относительно евро гривна упала. Соотношение графика котировок и справочного курса говорит о том, что торговать сегодня начали задолго до 11. Однако обороты не слишком велики.
НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах очень незначительно снизились. По отдельным позициям тоже существенных движений не было. Чуть забрали ликвидности наличка и казначейство, и чуть добавили суточные сертификаты.
В понедельник объем валютного рынка вырос с 324 до 358.1 млн. Обороты чистые. Клиентские обороты, вопреки общему росту, упали, что характерно для понедельника. Клиентский спрос превышал предложение.
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Додано: Сер 05 сер, 2020 12:31
Vladik написав:
А может и нет ,трах-бах-новая реальность ..и опять по 200 длр -внуки считают убытки.
Не будет такого.
Гарантии простые и очевидные.
Это Базель 3.
Если теоретически и случился бы твой вариант, то тогда первой исчезла бы банковская система, госфинансы и деньги. Натуральный обмен и первобытно-общинный строй.
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Додано: Сер 05 сер, 2020 12:34
s0v7a написав: somilitark написав:s0v7a
Крутая у вас арифхметика, всё считаете в гривнах, может ещё в попугаях начнёте считать?
Если курс на начало года был 24 за доллар,то что дало грндепо?
Прибыль? Вот это вы бухгалтер,до мозга костей )))
Вітаю, somilitark.
Там же написано, ось по гривні:
гривня______7,8212(6,8104+1,0108) % чистий прибуток по депозитах з початку року
А ось по доляру:
23,800 27,660 16,2(12,1+4,1) USD 4
Наочно ж видно що доляр з початку року виграє більше ніж вдвічі!!!
І то не має ніякого значення в гривнях, євро, чи попугаіних пірьях рахувати, аби ж було приведено до однієї величини.
Та я вже неоднарозово писав що хочу в Європу, тому свій баланс рахую в Євро!
А що???
ВО
Хай щастить!
Золото по чому купували за грам?!
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Додано: Сер 05 сер, 2020 12:36
goldfinger написав: flyman написав: vitaliian написав:
Коридор 28-30 грн/$ – это «осенний» курс, к которому следует готовиться украинцам. Такой прогноз озвучил Алексей Кущ из института GROWFORD, По словам эксперта, дальнейшая судьба валютного рынка Украины будет зависеть от того, какой модели реагирования на кризис отдаст предпочтение руководство страны.
Первая модель, которую описывает Алексей Кущ, предусматривает жесткое монетарное ограничение, сравнимое с тем, что применялось во время Великой депрессии в США: в 1930-х годах в Штатах не было инфляции, а падение цен произошло за счет отсутствия у людей средств. Именно такую модель, по словам аналитика, реализовывал экс-руководитель Нацбанка Яков Смолий.
Эксперт GROWFORD называет нынешнюю курсовую стабильность и низкую инфляцию «результатом разрушения украинской экономики» и говорит, что Украина пребывает в состоянии стабильности «от противного».
Вторая модель, по словам Куща, предусматривает «разогрев» инфляции до 10-15% и девальвацию. В рамках такой «классической» модели реагирования на кризис, по мнению аналитика, необходимо «амортизировать» кризисное влияние на экономику, с помощью бюджетных вливаний стабилизировать социальную систему и «завести» промышленность.
Кущ або невіглас, або нагло бреше.
Річна інфляція у 2..3% вважається ідеальною з огляду на довготривалий розвиток економіки.
США і ЄС борються з дефляцією. У нас нема дефляції, так що нема чого тулити горбатого до стіни.
По другій моделі пропонується розкрутка гіперінфляції через емісію та попил бюджета своїм людям. Фактично народ буде вчергове пограбований, але втирають, що це Божа роса.
І ще, так як євро попервло догори, а багато зборів прив"язано до євро, то ціни будуть рости через девальвацію гривні відносно євро.
А я с экспертом согласен.Да,2-3% инфляция это хорошо.Только вот сравнение экономики развитой страны и Украины, простите за непатриотичность, это как небоскреб и мусорка,и это ещё более гипертрофировано в коронакризис.Да, развитые страны пытаются вливать в экономику ликвидность,в США бомжам по тыще долларов дают и что?Деньги в реальный сектор особо не идут и это при том,что структура активов банков другая,и кредитовать им есть кого,и ставки низкие,а в итоге видим падение ВВП и надувание финансовых пузырей.Всему виной карантин и угнетённымхй спрос,никакого роста нет,есть падение и поддержка штанов от правительства.В Украине при спаде и этого нет.Местным банкам кредитовать особо некого,ставки высокие,да и зачем,когда государство есть банкрот и вся выпускаемая ликвидность,хоть нулевую ставку сделай,и кнутом и пряником паркуется в овгз.О реальном секторе вообще разговора нет,речь идёт о финансировании госдолга банками под фиксированную разницу ставок между овгз и нбу.Конец истории 100% будет,это вопрос времени.Смолий денег в реал не выпускал,новые тем более не станут-дырка растет.Чтобы реал задышал,надо не с банками бумагой обмениваться,а создать реальную альтернативу,кредитовать бизнес не выходит,ок,дайте бизнесу льготы,уменьшите налоги,особенно новым,обнулите есв для тех,кто создаёт новые рабочие места и у экономических агентов останется больше средств.Да,инфляция подрастет,курс будет другим, сбор налогов в начале упадет,но для того и берутся кредиты,чтобы добиться роста и с большей базы собирать больше налогов,на развитие.Но пока это не про Украину,не говоря уже о том,что надо затыкать коррупционные дыры.И снова добро пожаловать в Латинскую Америку с ее роскошными девальвациями.Не впервой.
Аргентина знову того дефолтнулася... Вже традиційно! А ми ще чекаємо!
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Додано: Сер 05 сер, 2020 12:42
Libo написав: Vladik написав:
А может и нет ,трах-бах-новая реальность ..и опять по 200 длр -внуки считают убытки.
Не будет такого.
Гарантии простые и очевидные.
Это Базель 3.
Если теоретически и случился бы твой вариант, то тогда первой исчезла бы банковская система, госфинансы и деньги. Натуральный обмен и первобытно-общинный строй.
Смешно.Кто такой базель -3,чтобы остановить непредвиденные обстоятельства глобального масштаба и не самые страшные..
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Додано: Сер 05 сер, 2020 12:46
Игорь написав: Qwerty написав:
Хай поки в зерні побудуть, може ціна виросте!
На какую культуру ожидаете максимальный рост в этом году ? Что положили на склад, если не секрет ?
Та пшеничка і ячмінь пішли на склад, а ріпак продали в погашення кредитів! Хороша на нього ціна!
Основна виручка буде від соняшника і кукурудзи, але це потім пізніше... Види на урожай цих культур досить непогані! Спеки немає, ночі холодні...
Частина врожаю піде в оплату взятих матеріальних ресурсів! Інше піде на розвиток, є плани великої реконструкції тваринництва і побудови переробних цехів! Працюємо! Це не зарядки до мобілок продавати і не на заправці бензин бадяжити! Ось ще б з курсом валюти трішки б пофартило б, обігові кошти зайвими не бувають!
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Додано: Сер 05 сер, 2020 13:00
Vladik написав:
Смешно.Кто такой базель -3,чтобы остановить непредвиденные обстоятельства глобального масштаба и не самые страшные..
Не рубишь фишку.
Банк международных расчетов и Базельский комитет по банковскому надзору - самые главные институты, отвечающие за стоимость денег и финансовую систему планеты.
Только они определяют что в мире есть деньги и сколько они стоят.
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