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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Сер 05 сер, 2020 13:01
change_pm написав: Alex6 написав: Libo написав:
Новая эпоха. Конец бумаге. Золото опять рулит. Всё делается открыто, от вас ничего не скрывают. Масоны дают шанс всем.
все не могут выиграть по поределению, раз всех так активно загоняют в золото
значит с ним что-то не так
Всіх загоняють? Ріалі?
Скажіть Ви - Алекс6 і всі інші форумчанє:Як ви можете наразі зайти в золото?
Які у вас є можливості його купити?
І купити так, щоб це було золото, а не вольфрам.
зі. Коли ви перевірите можливості зайти в золото, то зрозумієте, що можливостей у вас немає.
Тоді виникає питання, хто кого куди заганяє
:?:
А что , обязательно покупать слитки в банке ?
Я вот жалею что осенью купил мало лома по 640 за грамм (585 пробы), на сегодня там же где покупал мне предлагают за него по 980 ...
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Додано: Сер 05 сер, 2020 13:11
espi написав:
А что , обязательно покупать слитки в банке ?
Я вот жалею что осенью купил мало лома по 640 за грамм (585 пробы), на сегодня там же где покупал мне предлагают за него по 980 ...
Друже, розмова шла про те, що ніхто нікого ще нікуди не заганяє, а вже немає що купити в банках.
Скажіть, чи маєте можливість відкупити припустимо кг лому золота наразі?
Чи є він в наявності?
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Додано: Сер 05 сер, 2020 13:17
change_pm написав:
Як ви можете наразі зайти в золото?
Які у вас є можливості його купити?
І купити так, щоб це було золото, а не вольфрам.
а банкам уже запретили продажу слитков ?
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