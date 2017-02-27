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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6155615661576158

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 238
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
63
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
17
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
119
Ніяких змін не очікую
16%
39
Всього голосів : 238
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 13:01

  change_pm написав:
  Alex6 написав:
  Libo написав:Новая эпоха. Конец бумаге. Золото опять рулит. Всё делается открыто, от вас ничего не скрывают. Масоны дают шанс всем.


все не могут выиграть по поределению, раз всех так активно загоняют в золото значит с ним что-то не так :)

Всіх загоняють? Ріалі?

Скажіть Ви - Алекс6 і всі інші форумчанє:

Як ви можете наразі зайти в золото?
Які у вас є можливості його купити?
І купити так, щоб це було золото, а не вольфрам.

зі. Коли ви перевірите можливості зайти в золото, то зрозумієте, що можливостей у вас немає.

Тоді виникає питання, хто кого куди заганяє :?:

А что , обязательно покупать слитки в банке ?
Я вот жалею что осенью купил мало лома по 640 за грамм (585 пробы), на сегодня там же где покупал мне предлагают за него по 980 ...
espi
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 13:11

  espi написав:А что , обязательно покупать слитки в банке ?
Я вот жалею что осенью купил мало лома по 640 за грамм (585 пробы), на сегодня там же где покупал мне предлагают за него по 980 ...

Друже, розмова шла про те, що ніхто нікого ще нікуди не заганяє, а вже немає що купити в банках.

Скажіть, чи маєте можливість відкупити припустимо кг лому золота наразі?
Чи є він в наявності?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 13:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  change_pm написав:Як ви можете наразі зайти в золото?
Які у вас є можливості його купити?
І купити так, щоб це було золото, а не вольфрам.


а банкам уже запретили продажу слитков ?
Alex6
 
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