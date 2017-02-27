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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6156615761586159>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 238
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
63
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
17
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
119
Ніяких змін не очікую
16%
39
Всього голосів : 238
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 13:01

  change_pm написав:
  Alex6 написав:
  Libo написав:Новая эпоха. Конец бумаге. Золото опять рулит. Всё делается открыто, от вас ничего не скрывают. Масоны дают шанс всем.


все не могут выиграть по поределению, раз всех так активно загоняют в золото значит с ним что-то не так :)

Всіх загоняють? Ріалі?

Скажіть Ви - Алекс6 і всі інші форумчанє:

Як ви можете наразі зайти в золото?
Які у вас є можливості його купити?
І купити так, щоб це було золото, а не вольфрам.

зі. Коли ви перевірите можливості зайти в золото, то зрозумієте, що можливостей у вас немає.

Тоді виникає питання, хто кого куди заганяє :?:

А что , обязательно покупать слитки в банке ?
Я вот жалею что осенью купил мало лома по 640 за грамм (585 пробы), на сегодня там же где покупал мне предлагают за него по 980 ...
espi
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 13:11

  espi написав:А что , обязательно покупать слитки в банке ?
Я вот жалею что осенью купил мало лома по 640 за грамм (585 пробы), на сегодня там же где покупал мне предлагают за него по 980 ...

Друже, розмова шла про те, що ніхто нікого ще нікуди не заганяє, а вже немає що купити в банках.

Скажіть, чи маєте можливість відкупити припустимо кг лому золота наразі?
Чи є він в наявності?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 13:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  change_pm написав:Як ви можете наразі зайти в золото?
Які у вас є можливості його купити?
І купити так, щоб це було золото, а не вольфрам.


а банкам уже запретили продажу слитков ?
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 13:22

  Libo написав:
  Vladik написав:Смешно.Кто такой базель -3,чтобы остановить непредвиденные обстоятельства глобального масштаба и не самые страшные..


Не рубишь фишку. :wink:
Банк международных расчетов и Базельский комитет по банковскому надзору - самые главные институты, отвечающие за стоимость денег и финансовую систему планеты.
Только они определяют что в мире есть деньги и сколько они стоят. :!:


Что биржи уже не являются естественными регуляторами? Им базель вказивки рассылает?
А если дело дойдет до форсмажора,так про него и вовсе никто не вспомнит.
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 13:27

  change_pm написав:Друже, розмова шла про те, що ніхто нікого ще нікуди не заганяє, а вже немає що купити в банках.

Скажіть, чи маєте можливість відкупити припустимо кг лому золота наразі?
Чи є він в наявності?


Всю эту карантинную весну в США золота и серебра в продаже практически не было. Все внезапно исчезло.
Сейчас появилось, в небольших количествах, и с наценкой 10% от биржевого курса золото и 20-30% серебро.
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 13:33

  Libo написав:
  zРадио написав:
Все верно (кроме масонов :D )


Натаниэль Филип Ротшильд уже несколько лет как в открытую увлёкся золотом.
Сигнал золотой роте человечества.
Как команда командира в армии: "Рота, делай как я!".
Мы вовремя вычислили их намерения. 8)
В разведке бывших не бывает. :lol:

Если вы об этом знаете,то,скорее всего,при текущих ценах пан Натаниэль Филип Ротшильд увлекается продажей золота.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 13:35

  Alex6 написав:
  change_pm написав:Як ви можете наразі зайти в золото?
Які у вас є можливості його купити?
І купити так, щоб це було золото, а не вольфрам.


а банкам уже запретили продажу слитков ?


А может он хочет купить коронки из ломбарда кислотой проверенные с печатью о приеме :D
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 13:35

  Electron написав:Межбанк догнал наличку.
Дальше синхронно вниз или опять на этих уровнях появится спрос?

13-30: Харьков 27.67 - 27.72, отдача выше межбанка.
Пока перекур ))
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 13:40

  Libo написав:
  change_pm написав:Друже, розмова шла про те, що ніхто нікого ще нікуди не заганяє, а вже немає що купити в банках.

Скажіть, чи маєте можливість відкупити припустимо кг лому золота наразі?
Чи є він в наявності?


Всю эту карантинную весну в США золота и серебра в продаже практически не было. Все внезапно исчезло.
Сейчас появилось, в небольших количествах, и с наценкой 10% от биржевого курса золото и 20-30% серебро.

Кто сказал,что в Америке нет лохотронов?
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 13:48

  Patrick написав:13-30: Харьков 27.67 - 27.72, отдача выше межбанка.
Пока перекур ))

Да, затихли что-то соседи. С утра живее торговали в обе стороны. А сейчас снова на 1-2 копеечки перешли. Опт на 27.69-27.70 завис. Видать в обед одни сдают то, что с утра приняли, а вторые точно так же забирают вместо заработанной с утра гривны. Оборот хороший, раз спред снова до минимума свели.

P.S. Вопрос по связи. Водафон опять тарифы поднимает, на 20% сразу. На Киевстаре таких жадных барыг можно было обходить, выставив пополнение на 1 грн в сутки. А вот на Водафоне такое прокатит? Дадут какие-то минуты и интернет, если счет пополнять не на всю пакетную сумму сразу, а на 1-2 грн? Чисто интересно.
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