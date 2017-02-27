Vladik написав:Смешно.Кто такой базель -3,чтобы остановить непредвиденные обстоятельства глобального масштаба и не самые страшные..
Не рубишь фишку. Банк международных расчетов и Базельский комитет по банковскому надзору - самые главные институты, отвечающие за стоимость денег и финансовую систему планеты. Только они определяют что в мире есть деньги и сколько они стоят.
Что биржи уже не являются естественными регуляторами? Им базель вказивки рассылает? А если дело дойдет до форсмажора,так про него и вовсе никто не вспомнит.
change_pm написав:Друже, розмова шла про те, що ніхто нікого ще нікуди не заганяє, а вже немає що купити в банках.
Скажіть, чи маєте можливість відкупити припустимо кг лому золота наразі? Чи є він в наявності?
Всю эту карантинную весну в США золота и серебра в продаже практически не было. Все внезапно исчезло. Сейчас появилось, в небольших количествах, и с наценкой 10% от биржевого курса золото и 20-30% серебро.
Натаниэль Филип Ротшильд уже несколько лет как в открытую увлёкся золотом. Сигнал золотой роте человечества. Как команда командира в армии: "Рота, делай как я!". Мы вовремя вычислили их намерения. В разведке бывших не бывает.
Если вы об этом знаете,то,скорее всего,при текущих ценах пан Натаниэль Филип Ротшильд увлекается продажей золота.
change_pm написав:Друже, розмова шла про те, що ніхто нікого ще нікуди не заганяє, а вже немає що купити в банках.
Скажіть, чи маєте можливість відкупити припустимо кг лому золота наразі? Чи є він в наявності?
Всю эту карантинную весну в США золота и серебра в продаже практически не было. Все внезапно исчезло. Сейчас появилось, в небольших количествах, и с наценкой 10% от биржевого курса золото и 20-30% серебро.
Patrick написав:13-30: Харьков 27.67 - 27.72, отдача выше межбанка. Пока перекур ))
Да, затихли что-то соседи. С утра живее торговали в обе стороны. А сейчас снова на 1-2 копеечки перешли. Опт на 27.69-27.70 завис. Видать в обед одни сдают то, что с утра приняли, а вторые точно так же забирают вместо заработанной с утра гривны. Оборот хороший, раз спред снова до минимума свели.
P.S. Вопрос по связи. Водафон опять тарифы поднимает, на 20% сразу. На Киевстаре таких жадных барыг можно было обходить, выставив пополнение на 1 грн в сутки. А вот на Водафоне такое прокатит? Дадут какие-то минуты и интернет, если счет пополнять не на всю пакетную сумму сразу, а на 1-2 грн? Чисто интересно.