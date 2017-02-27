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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6156615761586159

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 238
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
63
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
17
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
119
Ніяких змін не очікую
16%
39
Всього голосів : 238
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 13:52

  goldfinger написав:
  Libo написав:
  change_pm написав:Друже, розмова шла про те, що ніхто нікого ще нікуди не заганяє, а вже немає що купити в банках.

Скажіть, чи маєте можливість відкупити припустимо кг лому золота наразі?
Чи є він в наявності?


Всю эту карантинную весну в США золота и серебра в продаже практически не было. Все внезапно исчезло.
Сейчас появилось, в небольших количествах, и с наценкой 10% от биржевого курса золото и 20-30% серебро.

Кто сказал,что в Америке нет лохотронов?


Libo сказал,он- полтавский американист,кушает мамину вишню запивая кока колой. :) Нет очень красивая и мощная страна севамер,много чего выдержит.Но и там лохотроны работают локальные и глобальные.
Ну а мы кто-щепки..помолимся братья,не знамо кому.. :)
Vladik
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 13:59

  goldfinger написав:
  Libo написав:Всю эту карантинную весну в США золота и серебра в продаже практически не было. Все внезапно исчезло.
Сейчас появилось, в небольших количествах, и с наценкой 10% от биржевого курса золото и 20-30% серебро.

Кто сказал,что в Америке нет лохотронов?


Друзья, пока мы с вами тут спорили золото выросло на $25, а серебро на $1.
Я вас ни за кого не агитирую.
Я просто изложил своё видение ситуации.
Вас не пугает, что вас таких очень много? Целая толпа. А толпа всезнающих и уверенных на пути к обогащению должна настроживать. Её лучше обойти и сделать наоборот. :lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 14:14

  Vladik написав:Что биржи уже не являются естественными регуляторами? Им базель вказивки рассылает?
А если дело дойдет до форсмажора,так про него и вовсе никто не вспомнит.


Тебе достаточно того, что Базель решил, что с 29 марта 2019 года золото становится деньгами, и все центробанки и коммерческие банки мира беспрекословно выполнили это решение? :shock:
А с 29 марта 2019 года какие деньги выигрывают, бумажные или золотые? :roll:
Отож. :P
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 14:16

  Vladik написав:Libo сказал,он- полтавский американист,кушает мамину вишню запивая кока колой. :) Нет очень красивая и мощная страна севамер,много чего выдержит.Но и там лохотроны работают локальные и глобальные.
Ну а мы кто-щепки..помолимся братья,не знамо кому.. :)


Позвольте полюбопытствовать, а вы из каких краёв будете? :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 14:20

  Libo написав:
  goldfinger написав:
  Libo написав:Всю эту карантинную весну в США золота и серебра в продаже практически не было. Все внезапно исчезло.
Сейчас появилось, в небольших количествах, и с наценкой 10% от биржевого курса золото и 20-30% серебро.

Кто сказал,что в Америке нет лохотронов?


Друзья, пока мы с вами тут спорили золото выросло на $25, а серебро на $1.
Я вас ни за кого не агитирую.
Я просто изложил своё видение ситуации.
Вас не пугает, что вас таких очень много? Целая толпа. А толпа всезнающих и уверенных на пути к обогащению должна настроживать. Её лучше обойти и сделать наоборот. :lol: :lol: :lol:

Нам что на пятиминутках прибыль брать?
Здесь не те кто миллионы вложили 20 лет назад.
Vladik
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 14:22

Vladik , я, конечно, извиняюсь, но на последних нескольких страницах до трети исключительно ваших комментов, притом к валюте имеющих довольно опосредованное отношение. Тут всё-таки не чатик о том о сём.

Я-то вас забаню в любом случае, как и несколько десятков других флудеров здесь в ветке, но неплохо бы проявить уважение к этому заслуженному треду.

Спасибо за понимание.
Вадюшка
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 14:27

  Libo написав:
  Vladik написав:Libo сказал,он- полтавский американист,кушает мамину вишню запивая кока колой. :) Нет очень красивая и мощная страна севамер,много чего выдержит.Но и там лохотроны работают локальные и глобальные.
Ну а мы кто-щепки..помолимся братья,не знамо кому.. :)


Позвольте полюбопытствовать, а вы из каких краёв будете? :roll:

Тутешние,херсонская область,сейчас бывшие угодия Фальц-Фейна.Так я тоже по батюшке украинец,а по матушке -немец поганый.
Удовлетворил?
Vladik
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 14:31

  Вадюшка написав:Vladik , я, конечно, извиняюсь, но на последних нескольких страницах до трети исключительно ваших комментов, притом к валюте имеющих довольно опосредованное отношение. Тут всё-таки не чатик о том о сём.

Я-то вас забаню в любом случае, как и несколько десятков других флудеров здесь в ветке, но неплохо бы проявить уважение к этому заслуженному треду.

Спасибо за понимание.


так вроде бы валюта стоит и не динамо,а впрочем как хотите..если мне пишут-то отвечаю.
а в чем мое неуважение? толочь их пустого в порожнее это хорошо на ветке..в чем проявил неуважение./Непонимаю.
Vladik
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 14:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Золото не развернет на круглой цифре. Потому что всегда есть уйма дурачков, которые начинают его шортить на круглых цифрах. Маржин-колы и стоп-лосы толкают цену дальше.
Zebra
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