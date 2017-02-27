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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 05 сер, 2020 13:52
goldfinger написав: Libo написав: change_pm написав:
Друже, розмова шла про те, що ніхто нікого ще нікуди не заганяє, а вже немає що купити в банках.
Скажіть, чи маєте можливість відкупити припустимо кг лому золота наразі?
Чи є він в наявності?
Всю эту карантинную весну в США золота и серебра в продаже практически не было. Все внезапно исчезло.
Сейчас появилось, в небольших количествах, и с наценкой 10% от биржевого курса золото и 20-30% серебро.
Кто сказал,что в Америке нет лохотронов?
Libo сказал,он- полтавский американист,кушает мамину вишню запивая кока колой.
Нет очень красивая и мощная страна севамер,много чего выдержит.Но и там лохотроны работают локальные и глобальные.
Ну а мы кто-щепки..помолимся братья,не знамо кому..
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Додано: Сер 05 сер, 2020 13:59
goldfinger написав: Libo написав:
Всю эту карантинную весну в США золота и серебра в продаже практически не было. Все внезапно исчезло.
Сейчас появилось, в небольших количествах, и с наценкой 10% от биржевого курса золото и 20-30% серебро.
Кто сказал,что в Америке нет лохотронов?
Друзья, пока мы с вами тут спорили золото выросло на $25, а серебро на $1.
Я вас ни за кого не агитирую.
Я просто изложил своё видение ситуации.
Вас не пугает, что вас таких очень много? Целая толпа. А толпа всезнающих и уверенных на пути к обогащению должна настроживать. Её лучше обойти и сделать наоборот.
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Libo
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Додано: Сер 05 сер, 2020 14:14
Vladik написав:
Что биржи уже не являются естественными регуляторами? Им базель вказивки рассылает?
А если дело дойдет до форсмажора,так про него и вовсе никто не вспомнит.
Тебе достаточно того, что Базель решил, что с 29 марта 2019 года золото становится деньгами, и все центробанки и коммерческие банки мира беспрекословно выполнили это решение?
А с 29 марта 2019 года какие деньги выигрывают, бумажные или золотые?
Отож.
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Додано: Сер 05 сер, 2020 14:16
Vladik написав:
Libo сказал,он- полтавский американист,кушает мамину вишню запивая кока колой.
Нет очень красивая и мощная страна севамер,много чего выдержит.Но и там лохотроны работают локальные и глобальные.
Ну а мы кто-щепки..помолимся братья,не знамо кому..
Позвольте полюбопытствовать, а вы из каких краёв будете?
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Libo
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Додано: Сер 05 сер, 2020 14:20
Libo написав: goldfinger написав: Libo написав:
Всю эту карантинную весну в США золота и серебра в продаже практически не было. Все внезапно исчезло.
Сейчас появилось, в небольших количествах, и с наценкой 10% от биржевого курса золото и 20-30% серебро.
Кто сказал,что в Америке нет лохотронов?
Друзья, пока мы с вами тут спорили золото выросло на $25, а серебро на $1.
Я вас ни за кого не агитирую.
Я просто изложил своё видение ситуации.
Вас не пугает, что вас таких очень много? Целая толпа. А толпа всезнающих и уверенных на пути к обогащению должна настроживать. Её лучше обойти и сделать наоборот.
Нам что на пятиминутках прибыль брать?
Здесь не те кто миллионы вложили 20 лет назад.
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Vladik
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Додано: Сер 05 сер, 2020 14:22
Vladik , я, конечно, извиняюсь, но на последних нескольких страницах до трети исключительно ваших комментов, притом к валюте имеющих довольно опосредованное отношение. Тут всё-таки не чатик о том о сём.
Я-то вас забаню в любом случае, как и несколько десятков других флудеров здесь в ветке, но неплохо бы проявить уважение к этому заслуженному треду.
Спасибо за понимание.
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Вадюшка
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Додано: Сер 05 сер, 2020 14:27
Libo написав: Vladik написав:
Libo сказал,он- полтавский американист,кушает мамину вишню запивая кока колой.
Нет очень красивая и мощная страна севамер,много чего выдержит.Но и там лохотроны работают локальные и глобальные.
Ну а мы кто-щепки..помолимся братья,не знамо кому..
Позвольте полюбопытствовать, а вы из каких краёв будете?
Тутешние,херсонская область,сейчас бывшие угодия Фальц-Фейна.Так я тоже по батюшке украинец,а по матушке -немец поганый.
Удовлетворил?
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Vladik
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Додано: Сер 05 сер, 2020 14:31
Вадюшка написав:Vladik
, я, конечно, извиняюсь, но на последних нескольких страницах до трети исключительно ваших комментов, притом к валюте имеющих довольно опосредованное отношение. Тут всё-таки не чатик о том о сём.
Я-то вас забаню в любом случае, как и несколько десятков других флудеров здесь в ветке, но неплохо бы проявить уважение к этому заслуженному треду.
Спасибо за понимание.
так вроде бы валюта стоит и не динамо,а впрочем как хотите..если мне пишут-то отвечаю.
а в чем мое неуважение? толочь их пустого в порожнее это хорошо на ветке..в чем проявил неуважение./Непонимаю.
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Vladik
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Додано: Сер 05 сер, 2020 14:46
Золото не развернет на круглой цифре. Потому что всегда есть уйма дурачков, которые начинают его шортить на круглых цифрах. Маржин-колы и стоп-лосы толкают цену дальше.
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