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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 05 сер, 2020 13:52
goldfinger написав: Libo написав: change_pm написав:
Друже, розмова шла про те, що ніхто нікого ще нікуди не заганяє, а вже немає що купити в банках.
Скажіть, чи маєте можливість відкупити припустимо кг лому золота наразі?
Чи є він в наявності?
Всю эту карантинную весну в США золота и серебра в продаже практически не было. Все внезапно исчезло.
Сейчас появилось, в небольших количествах, и с наценкой 10% от биржевого курса золото и 20-30% серебро.
Кто сказал,что в Америке нет лохотронов?
Libo сказал,он- полтавский американист,кушает мамину вишню запивая кока колой.
Нет очень красивая и мощная страна севамер,много чего выдержит.Но и там лохотроны работают локальные и глобальные.
Ну а мы кто-щепки..помолимся братья,не знамо кому..
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Додано: Сер 05 сер, 2020 13:59
goldfinger написав: Libo написав:
Всю эту карантинную весну в США золота и серебра в продаже практически не было. Все внезапно исчезло.
Сейчас появилось, в небольших количествах, и с наценкой 10% от биржевого курса золото и 20-30% серебро.
Кто сказал,что в Америке нет лохотронов?
Друзья, пока мы с вами тут спорили золото выросло на $25, а серебро на $1.
Я вас ни за кого не агитирую.
Я просто изложил своё видение ситуации.
Вас не пугает, что вас таких очень много? Целая толпа. А толпа всезнающих и уверенных на пути к обогащению должна настроживать. Её лучше обойти и сделать наоборот.
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Libo
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Додано: Сер 05 сер, 2020 14:14
Vladik написав:
Что биржи уже не являются естественными регуляторами? Им базель вказивки рассылает?
А если дело дойдет до форсмажора,так про него и вовсе никто не вспомнит.
Тебе достаточно того, что Базель решил, что с 29 марта 2019 года золото становится деньгами, и все центробанки и коммерческие банки мира беспрекословно выполнили это решение?
А с 29 марта 2019 года какие деньги выигрывают, бумажные или золотые?
Отож.
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Libo
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Додано: Сер 05 сер, 2020 14:20
Libo написав: goldfinger написав: Libo написав:
Всю эту карантинную весну в США золота и серебра в продаже практически не было. Все внезапно исчезло.
Сейчас появилось, в небольших количествах, и с наценкой 10% от биржевого курса золото и 20-30% серебро.
Кто сказал,что в Америке нет лохотронов?
Друзья, пока мы с вами тут спорили золото выросло на $25, а серебро на $1.
Я вас ни за кого не агитирую.
Я просто изложил своё видение ситуации.
Вас не пугает, что вас таких очень много? Целая толпа. А толпа всезнающих и уверенных на пути к обогащению должна настроживать. Её лучше обойти и сделать наоборот.
Нам что на пятиминутках прибыль брать?
Здесь не те кто миллионы вложили 20 лет назад.
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Vladik
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Додано: Сер 05 сер, 2020 14:22
Vladik , я, конечно, извиняюсь, но на последних нескольких страницах до трети исключительно ваших комментов, притом к валюте имеющих довольно опосредованное отношение. Тут всё-таки не чатик о том о сём.
Я-то вас забаню в любом случае, как и несколько десятков других флудеров здесь в ветке, но неплохо бы проявить уважение к этому заслуженному треду.
Спасибо за понимание.
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Вадюшка
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Додано: Сер 05 сер, 2020 14:31
Вадюшка написав:Vladik
, я, конечно, извиняюсь, но на последних нескольких страницах до трети исключительно ваших комментов, притом к валюте имеющих довольно опосредованное отношение. Тут всё-таки не чатик о том о сём.
Я-то вас забаню в любом случае, как и несколько десятков других флудеров здесь в ветке, но неплохо бы проявить уважение к этому заслуженному треду.
Спасибо за понимание.
так вроде бы валюта стоит и не динамо,а впрочем как хотите..если мне пишут-то отвечаю.
а в чем мое неуважение? толочь их пустого в порожнее это хорошо на ветке..в чем проявил неуважение./Непонимаю.
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Vladik
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Додано: Сер 05 сер, 2020 14:46
Золото не развернет на круглой цифре. Потому что всегда есть уйма дурачков, которые начинают его шортить на круглых цифрах. Маржин-колы и стоп-лосы толкают цену дальше.
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Додано: Сер 05 сер, 2020 15:19
yuri_m написав: Patrick написав:
13-30: Харьков 27.67 - 27.72, отдача выше межбанка.
Пока перекур ))
Да, затихли что-то соседи. С утра живее торговали в обе стороны. А сейчас снова на 1-2 копеечки перешли. Опт на 27.69-27.70 завис. Видать в обед одни сдают то, что с утра приняли, а вторые точно так же забирают вместо заработанной с утра гривны. Оборот хороший, раз спред снова до минимума свели.
P.S. Вопрос по связи. Водафон опять тарифы поднимает, на 20% сразу. На Киевстаре таких жадных барыг можно было обходить, выставив пополнение на 1 грн в сутки. А вот на Водафоне такое прокатит? Дадут какие-то минуты и интернет, если счет пополнять не на всю пакетную сумму сразу, а на 1-2 грн? Чисто интересно.
В наше время без связи, это как прошлом веке "без воды, - и не туды и не сюды"...
Как можно в данном форуме говорить об экономии на связи (темболее 1-2 грн..))?
Связь должна быть прежде всего надежная, а для этого ее должно быть две!..
Дома и тем более на работе (или на дома-работе) - это два кабеля от разных провайдеров. Мобильные - от двух операторов.
При этом на одном из операторов можно взять минимальный пакет, но на втором всего должно быть в избытке, чтобы без сюрпризов...
Это уже Библия нашего времени! Извините
Востаннє редагувалось pppman
в Сер 05 сер, 2020 15:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 05 сер, 2020 15:22
yuri_m написав:
Да, затихли что-то соседи. С утра живее торговали в обе стороны. А сейчас снова на 1-2 копеечки перешли. Опт на 27.69-27.70 завис. Видать в обед одни сдают то, что с утра приняли, а вторые точно так же забирают вместо заработанной с утра гривны. Оборот хороший
, раз спред снова до минимума свели.
До одного места те обороты - упадет межбанк на копеек 50 - никуда "соседи" не денутся и тоже последуют за межбанком и тоже самое будет: "обороты хорошие".
Обороты хорошие - это понятие сейчас актуально только для самих валютчиков, от оборотов которых и зависит их собственный доход.
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Додано: Сер 05 сер, 2020 15:40
pppman написав:
В наше время без связи, это как прошлом веке "без воды, - и не туды и не сюды"...
Как можно в данном форуме говорить об экономии на связи (тем более 1-2 грн..))?
Связь должна быть прежде всего надежная, а для этого ее должно быть две!..
Дома и тем более на работе (или на дома-работе) - это два кабеля от разных провайдеров. Мобильные - от двух операторов.
При этом на одном из операторов можно взять минимальный пакет, но на втором всего должно быть в избытке, чтобы без сюрпризов...
Это уже Библия нашего времени! Извините
Это всё понятно и так, без нравоучений. Вопрос был в другом: можно ли как-то хотя бы чисто номинально ударить по жадным провайдерам "рублем". Был тариф 150 грн на 4 недели, станет 180 грн. На ровном месте, в кризис. На Киевстаре барыг можно было наказать автопополнением на 1 грн/сутки. Тогда вместо 120 грн/4 недели выходило всего 28 грн/4 недели. При том, что во втором случае тот же безлимит, а интернета и минут на другие сети выходило в 2-2.5 раза больше. Потому и спросил, можно ли так же наказать за жадность и Водафон.
Востаннє редагувалось yuri_m
в Сер 05 сер, 2020 15:44, всього редагувалось 1 раз.
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