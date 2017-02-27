Додано: Сер 05 сер, 2020 15:19

yuri_m написав: Patrick написав: 13-30: Харьков 27.67 - 27.72, отдача выше межбанка.

Пока перекур )) 13-30: Харьков 27.67 - 27.72, отдача выше межбанка.Пока перекур ))

Да, затихли что-то соседи. С утра живее торговали в обе стороны. А сейчас снова на 1-2 копеечки перешли. Опт на 27.69-27.70 завис. Видать в обед одни сдают то, что с утра приняли, а вторые точно так же забирают вместо заработанной с утра гривны. Оборот хороший, раз спред снова до минимума свели.



P.S. Вопрос по связи. Водафон опять тарифы поднимает, на 20% сразу. На Киевстаре таких жадных барыг можно было обходить, выставив пополнение на 1 грн в сутки. А вот на Водафоне такое прокатит? Дадут какие-то минуты и интернет, если счет пополнять не на всю пакетную сумму сразу, а на 1-2 грн? Чисто интересно. Да, затихли что-то соседи. С утра живее торговали в обе стороны. А сейчас снова на 1-2 копеечки перешли. Опт на 27.69-27.70 завис. Видать в обед одни сдают то, что с утра приняли, а вторые точно так же забирают вместо заработанной с утра гривны. Оборот хороший, раз спред снова до минимума свели.P.S. Вопрос по связи. Водафон опять тарифы поднимает, на 20% сразу. На Киевстаре таких жадных барыг можно было обходить, выставив пополнение на 1 грн в сутки. А вот на Водафоне такое прокатит? Дадут какие-то минуты и интернет, если счет пополнять не на всю пакетную сумму сразу, а на 1-2 грн? Чисто интересно.

В наше время без связи, это как прошлом веке "без воды, - и не туды и не сюды"...Как можно в данном форуме говорить об экономии на связи (темболее 1-2 грн..))?Связь должна быть прежде всего надежная, а для этого ее должно быть две!..Дома и тем более на работе (или на дома-работе) - это два кабеля от разных провайдеров. Мобильные - от двух операторов.При этом на одном из операторов можно взять минимальный пакет, но на втором всего должно быть в избытке, чтобы без сюрпризов...Это уже Библия нашего времени! Извините