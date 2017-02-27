Додано: Сер 05 сер, 2020 16:04

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з.................05.08.2020............06.08.2020

дата розрахунку................04.08.2020.............05.08.2020

Євро...................................32,7234..................32,9012

Долар США........................27,8225..................27,7028

После полудня гривна укрепилась еще на 2 копейки.

Открылись на уровне вчерашнего закрытия, сузив на полкопейки спред сверху до 2.5 копеек. Проигнорировав утренний кофе, даже без перекура, уверенно направились вниз, почти сразу сузив спред до рабочих 2 копеек. За час прошли 6 копеек и ненадолго остановились. После 11-35 опустились еще на 2 копейки и снова уравновесились. Направление движения соответствует падению доллара в мире. Относительно евро гривна упала. Соотношение графика котировок и справочного курса говорит о том, что торговать сегодня начали задолго до 11. Однако обороты не слишком велики.

Около 12-30 опустились на копейку. С полей донеслась весть, что НБУ после этого появился на МБ и выполнил план по пополнению закромов. После изрядно затянувшегося периода обеденной стабильности, около 15-10 опустились еще на полкопейки.

Официальный курс встретили котировками 27.6650 - 27.6850. За день опустились на 9.5 копеек.



Этот день в истории:

2019 - 25.7350 (+20) +197

2018 - 27.0927 (+8) +61



2017 - 25.8429 (-4)

2016 - 24.8056 (-0)