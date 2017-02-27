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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 05 сер, 2020 15:44
Libo написав:
Vladik написав:
Что биржи уже не являются естественными регуляторами? Им базель вказивки рассылает?
А если дело дойдет до форсмажора,так про него и вовсе никто не вспомнит.
Тебе достаточно того, что Базель решил, что с 29 марта 2019 года золото становится деньгами, и все центробанки и коммерческие банки мира беспрекословно выполнили это решение?
А с 29 марта 2019 года какие деньги выигрывают, бумажные или золотые?
Отож.
Неа не достаточно,как моя матушка за свои золотые украшене хлеб покупала.
Ладно,хрен с ним с золотом..
теперь я заплачу за матушку и издеватенльства,и мне юдовские ваши базели не указ.
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Vladik
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Додано: Сер 05 сер, 2020 16:04
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................05.08.2020............06.08.2020
дата розрахунку................04.08.2020.............05.08.2020
Євро...................................32,7234..................32,9012
Долар США........................27,8225..................27,7028
После полудня гривна укрепилась еще на 2 копейки.
Открылись на уровне вчерашнего закрытия, сузив на полкопейки спред сверху до 2.5 копеек. Проигнорировав утренний кофе, даже без перекура, уверенно направились вниз, почти сразу сузив спред до рабочих 2 копеек. За час прошли 6 копеек и ненадолго остановились. После 11-35 опустились еще на 2 копейки и снова уравновесились. Направление движения соответствует падению доллара в мире. Относительно евро гривна упала. Соотношение графика котировок и справочного курса говорит о том, что торговать сегодня начали задолго до 11. Однако обороты не слишком велики.
Около 12-30 опустились на копейку. С полей донеслась весть, что НБУ после этого появился на МБ и выполнил план по пополнению закромов. После изрядно затянувшегося периода обеденной стабильности, около 15-10 опустились еще на полкопейки.
Официальный курс встретили котировками 27.6650 - 27.6850. За день опустились на 9.5 копеек.
Этот день в истории:
2019 - 25.7350 (+20) +197
2018 - 27.0927 (+8) +61
2017 - 25.8429 (-4)
2016 - 24.8056 (-0)
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Сибарит
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Додано: Сер 05 сер, 2020 16:08
Таке питання.
Як підприємство на вітчизняному валютному ринку може контролювати фактичний курс продажу власної валюти? Про купівлю мова не йде, з цим все зрозуміло-складно.
Лише лімітні заявки для банку, що обслуговує?
Щось типу direct market access теоретично можливий?
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Teo
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Додано: Сер 05 сер, 2020 16:15
16-00:
Харьков 27.68 - 27.70 (утром 27.73 - 27.75)
В целом наличный курс американской валюты в Харькове по сравнению с 9-30 утра снизился на 5-6 копеек. Диапазон текущих цен: 27.65..27.68 - 27.70..27.72 (ПОВ, опт).
Сумы 27.60 - 27.75 (27.65 - 27.80)
Полтава 27.63 - 27.72 (27.70 - 27.77)
PS. Небольшой оффтоп. Сегодня снова еврокубки - желаю тезке Патрику забить немцам пару голов и команде пройти дальше ))
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Patrick
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Додано: Сер 05 сер, 2020 16:27
Teo написав:
Лише лімітні заявки для банку, що обслуговує?
Да. Механизм одинаковый в обе стороны.
Teo написав:
Щось типу direct market access теоретично можливий?
Возможен, но не для всех. С некоторыми клиентами казначеи банков обсуждают по телефону приемлемость курса в ходе торгов.
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Сибарит
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Додано: Сер 05 сер, 2020 17:08
[quote="5030181:Teo"]Таке питання.
Як підприємство на вітчизняному валютному ринку може контролювати фактичний курс продажу власної валюти? Про купівлю мова не йде, з цим все зрозуміло-складно.
Лише лімітні заявки для банку, що обслуговує?
Щось типу direct market access теоретично можливий?/quote] Здравствуйте. Вы можете договорится с казначеем банка о продаже валюты по нужному Вам курсу . Просто в валютном отделе озвучиваете свои условия. ЕСЛИ это не обязательная сумма , которую Вы обязаны продать .Часто идут на встречу , когда кого то надо закрыть по лучшему курсу внутри банка.
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Додано: Сер 05 сер, 2020 17:12
Сибарит написав:
Возможен, но не для всех. С некоторыми клиентами казначеи банков обсуждают по телефону приемлемость курса в ходе торгов.
Спасибо за ответ.
Я так понимаю, зависит от важности и объемов клиента, а также возможностей банка?
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Teo
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Додано: Сер 05 сер, 2020 17:48
Золото, золото..
Роясь в бумагах нашел сегодня квитанцию на покупку 50 гр банковского золота по 152 грн/гр 04.11.2008 Не хочу пропустить очередной раз хаи и продать, вопрос как это сделать наиболее эффективно??? Банк в котором покупал уже не существует, золото штампованое в неповрежденной упаковке. С меня много лайков))
Для инвесторов, за золотом наблюдаю время от времени с 2008 года, оно как стремительно взлетает так же стремительно и падает, думайте. Логично что нынешний пик может быть выше того что был условно 10 лет назад на % долларовой инфляции.
По доллару, собираюсь затарится на остачу грн, но думаю дна мы еще не увидели.
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viy
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