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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 05 сер, 2020 18:44
"Законопроект о локализации в госзакупках не будет применяться к импорту из стран-членов ВТО и ЕС", сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
Членами ВТО, кто забыл, являются 164 государства, включая все страны ЕС, все страны G7, G20 и в принципе все нормальные страны...
Вопрос - зачем нужен закон, который нельзя применить? Из стран, с которыми мы торгуем, в ВТО не входит только Беларусь и некоторые государства Персидского залива. Закон не будет работать даже против импорта из РФ!
Что это - хорошая мина при плохой игре?..
Закон о локализации не будет применяться к импорту товаров из 164 стран
Додано: Сер 05 сер, 2020 19:01
то я вчасно сьогодні прикупив у закрома по 32,5
а зараз дивлюся на міняйлі і по 32,52 є покупка.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: Сер 05 сер, 2020 19:27
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