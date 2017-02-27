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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6158615961606161

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 239
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
63
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
17
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
120
Ніяких змін не очікую
16%
39
Всього голосів : 239
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 18:28

Похоже у европатриотов тоже праздник:

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Patrick
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 18:44

"Законопроект о локализации в госзакупках не будет применяться к импорту из стран-членов ВТО и ЕС", сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Членами ВТО, кто забыл, являются 164 государства, включая все страны ЕС, все страны G7, G20 и в принципе все нормальные страны...

Вопрос - зачем нужен закон, который нельзя применить? Из стран, с которыми мы торгуем, в ВТО не входит только Беларусь и некоторые государства Персидского залива. Закон не будет работать даже против импорта из РФ!

Что это - хорошая мина при плохой игре?..

Закон о локализации не будет применяться к импорту товаров из 164 стран
https://biz.liga.net/ekonomika/all/novo ... -164-stran
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 19:01

  Patrick написав:Похоже у европатриотов тоже праздник:

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то я вчасно сьогодні прикупив у закрома по 32,5
а зараз дивлюся на міняйлі і по 32,52 є покупка.
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 19:27

  unicdima написав:то я вчасно сьогодні прикупив у закрома по 32,5
а зараз дивлюся на міняйлі і по 32,52 є покупка.

Давайте поговорим на эту тему в пятницу вечером. 8) Когда евро будет 31.75-31.85.
yuri_m
 
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