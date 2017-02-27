Додано: Сер 05 сер, 2020 19:40

unicdima написав: yuri_m написав: Давайте поговорим на эту тему в пятницу вечером. Когда евро будет 31.75-31.85. Давайте поговорим на эту тему в пятницу вечером.Когда евро будет 31.75-31.85.

щось минулу пятницю не було 31.75-31.85 щось минулу пятницю не було 31.75-31.85

freeze написав: У нас связь самая дешевейшая в Европе по-моему, о чём речь вообще, про пополнение по одной гривне, чтобы сэкономить что, что здесь обсуждаетс ?

Ребята, вы же валютчики, туда-сюда тысячи двигаете, это всё смешно выглядит. У нас связь самая дешевейшая в Европе по-моему, о чём речь вообще, про пополнение по одной гривне, чтобы сэкономить что, что здесь обсуждаетс ?Ребята, вы же валютчики, туда-сюда тысячи двигаете, это всё смешно выглядит.

Так в прошлую пятницу и евро был тоже 1.19 против доллара, как сейчас. А сегодня среда!Как раз до конца недели завалить можно хорошо, если выше 1.19 не смогут пройти. Вторая попытка была уже. И безуспешно.Вопрос был в принципе, а не сумме. Если меня жухают в наглую, то почему бы и мне так же не поступить? Цена вопроса 180 грн - так хочет провайдер, или 28 грн - так делал из принципа я. Просто включал режим автопополнения и забывал об этой теме. А провайдер лишался из-за своей жадности 150 грн за каждый пакет."Я мзду не беру, мне за державу обидно."(с)