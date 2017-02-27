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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 05 сер, 2020 18:44
"Законопроект о локализации в госзакупках не будет применяться к импорту из стран-членов ВТО и ЕС", сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
Членами ВТО, кто забыл, являются 164 государства, включая все страны ЕС, все страны G7, G20 и в принципе все нормальные страны...
Вопрос - зачем нужен закон, который нельзя применить? Из стран, с которыми мы торгуем, в ВТО не входит только Беларусь и некоторые государства Персидского залива. Закон не будет работать даже против импорта из РФ!
Что это - хорошая мина при плохой игре?..
Закон о локализации не будет применяться к импорту товаров из 164 стран
Додано: Сер 05 сер, 2020 19:01
то я вчасно сьогодні прикупив у закрома по 32,5
а зараз дивлюся на міняйлі і по 32,52 є покупка.
Увага, на форумі порохата цензура.
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Додано: Сер 05 сер, 2020 19:27
Додано: Сер 05 сер, 2020 19:30
unicdima
Нажаль на рівні 1,19 ще на закріпилися.
Придбаючи євро треба оцінювати ризики, що все може стрімко змінитися і в разі відкату його буде важко здати. Також в обмінках крос-курс суттєво меньший. На момент маємо десь так: 1,177 - 1,182
Додано: Сер 05 сер, 2020 19:37
щось минулу пятницю не було 31.75-31.85
Увага, на форумі порохата цензура.
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Додано: Сер 05 сер, 2020 19:38
Да вообще какой-то трэш. Недавно проехал в трамвайчике, одна гривна в монетке валялась на полу, ни один пенсионер не поднял, потому что знал, что упаковка геля для радикулита диклофенак стоит в десятки раз дороже, чем рисковать своим позвоночником корячась за одной гривней.
У нас связь самая дешевейшая в Европе по-моему, о чём речь вообще, про пополнение по одной гривне, чтобы сэкономить что, что здесь обсуждается ?
Ребята, вы же валютчики, туда-сюда тысячи двигаете, это всё смешно выглядит.
и чтобы два раза не вставать.
Самым богатым человеком России стал Сулейман Керимов, связанный с золотодобычей, он успешно сделал на подъёме цен на золото всех Абрамовичей .Лисиных, Потаниных. Кто в курсе темы, тот понял
Востаннє редагувалось freeze в Сер 05 сер, 2020 19:41, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 05 сер, 2020 19:40
Так в прошлую пятницу и евро был тоже 1.19 против доллара, как сейчас. А сегодня среда!Как раз до конца недели завалить можно хорошо, если выше 1.19 не смогут пройти. Вторая попытка была уже. И безуспешно.
Вопрос был в принципе, а не сумме. Если меня жухают в наглую, то почему бы и мне так же не поступить? Цена вопроса 180 грн - так хочет провайдер, или 28 грн - так делал из принципа я. Просто включал режим автопополнения и забывал об этой теме. А провайдер лишался из-за своей жадности 150 грн за каждый пакет.
"Я мзду не беру, мне за державу обидно."(с)
Востаннє редагувалось yuri_m в Сер 05 сер, 2020 19:48, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Сер 05 сер, 2020 19:41
так, у нас попит на євро менший і відповідно крос-курс.
я євро беру з перспективою десь восени машину придбати.
Увага, на форумі порохата цензура.
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Додано: Сер 05 сер, 2020 19:49
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