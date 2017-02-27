Дякую конечно, но я спрашивал не это, по чем продавать или покупать каждый решает сам, и винить может только себя в случае неудачи
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 05 сер, 2020 19:52
Додано: Сер 05 сер, 2020 19:56
гратися копійками на парі штук як роблять деякі форумчани то не для мене
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: Сер 05 сер, 2020 19:59
Да я подключен ко всем пяти основным провайдерам - Киевстар, Водафон, Лайф, Интертелеком, Vega.
Эти все копейки разницы между ними, это вообще ни о чём. Пару долларов туда, пару долларов сюда.
Лучше сосредоточиться как больше заработать по основному профилю заработка.
Просто потому чтобы уважительно относиться к себе, сейчас у нас следеует зарабатывать минимум две штуки баксов, да ты не богат, но ты ты не нищий, ты можешь пойти с женой или с девушкой в ресторанчик у моря и угостить её. Но 10 долларов на мобильную связь в этой среде координат выглядят копейками для нищих, имхо.
Я ни в коем случае никого не хочу обидеть, но есть искусство тайм-менеджмента, у меня даже ребёнок мне выкладывает, что он не будет делать тото и тото, потому. что что он может за то же самое время заработать больше.
Востаннє редагувалось freeze в Сер 05 сер, 2020 20:10, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 05 сер, 2020 20:07
А чё так слабо? Всего 5 операторов. По лоховски как-то! Подключите еще 10, чтобы крутизну свою показывать всем. На кой хрен иметь 5 разных телефонов, если достаточно взять один безлимит? Если же у Вас бизнес завязан на звонки клиентов, то это другое дело - этим подключением просто экономите им деньги на исходящие Вам. Ну так тогда не принципиально какой пакет брать. Если только для входящих, то проще припейд взять и вообще никогда не пополнять!
А вообще своим "у меня 5 разных телефонов" напомнили старый анекдот про "нового русского":
- За сколько галстук взял?
- За 200 баксов.
- Ну ты и лох! Там за углом точно такой же за 300 долларов продают.
Богат не тот, кто много зарабатывает, а тот, с кого не трусят регулярно деньги, как с лоха! Все реально богатые люди в мире контролируют свои траты, даже миллиардеры. И только у нас признаком богатого человека считается тупое разбазаривание денег направо и налево. Как в анекдоте выше.
Додано: Сер 05 сер, 2020 20:14
Смеётесь что-ли, чтобы я за за 100 грн забивал свой мозг, ежедневным пополнением за 1 грн, чтобы выиграть у кого-то сто гривен за месяц.
Раз в месяц закидываю по сотню-другую на соответствующих операторов, а в остальное время, я думаю как заработать деньги.
Додано: Сер 05 сер, 2020 20:15
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 05 сер, 2020 20:22
Так Вы этим самым онанизмом и занимаетесь, имея сразу 5 телефонов разных операторов. Возьмите один безлимитный на все сети и не морочьте себе голову! Вы же крутой, судя по рассуждениям... Зачем иметь 5 номеров? И таскать с собой минимум 3 телефонных аппарата (по 2 "симки"). Такого лоховства я давно не встречал, честно скажу. Для бизнеса хватает одного номера с полным "фаршем". А номера остальных операторов чисто на входящие звонки, для удобства клиентов. И то сейчас это уже моветон - у всех в пакетах есть минимум 100 минут на другие сети.
Мозг забивать не надо - функция автопополнения включается один раз и работает потом пока не отключишь.
Додано: Сер 05 сер, 2020 20:35
Я отношу себя к среднему классу.
И не морочьте ради пары долларов тут людям голову.
Вроде серьезный финансовый ресурс, но иногда напоминает лучшие пёрлы Жванецкого.
Вот смотрите на на то, что постит Libo, клоун клоуном, типа разведчик из 80-х, на самом деле банальный военврач времён военконтингента в Эфиопии, но вещи то он говорит правильные, если вы прислушаетесь к его советам, это будет эквивалентно десяткам лет экономии на Водафон.
Додано: Сер 05 сер, 2020 20:40
Мне хватает и одного клоуна. Который нами всеми сейчас руководит. Предпочитаю думать своей головой, а не заглядывать в рот всяким доморощенным "ыкспердам". Про Водафон речь зашла исключительно из принципа. Их услугами не пользуюсь уже лет 10 минимум. Последний раз был их абонентом еще при "МТС". После этого зарёкся. И не жалею! Имею базовый номер другого оператора с комплектацией почти безлимит на все сети, меня очень даже устраивает. И не надо ходить с кучей телефонов, обвешанный ими как новогодняя ёлка.
Додано: Сер 05 сер, 2020 21:01
а как же норма или закон что у банка есть три дня на проведения платежа ? Был же такой закон вроде бы? Или нет!?
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