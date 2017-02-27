Додано: Сер 05 сер, 2020 20:07

freeze написав: Да я подключен ко всем пяти основным провайдерам - Киевстар, Водафон, Лайф, Интертелеком, Vega. Да я подключен ко всем пяти основным провайдерам - Киевстар, Водафон, Лайф, Интертелеком, Vega.

freeze написав: Просто потому чтобы уважительно относиться к себе, сейчас у нас следеует зарабатывать минимум две штуки баксов, да ты не богат, но ты ты не нищий, ты можешь пойти с женой или с девушкой в ресторанчик у моря и угостить её. Но 10 долларов на мобильную связь в этой среде координат выглядят копейками для нищих, имхо. Просто потому чтобы уважительно относиться к себе, сейчас у нас следеует зарабатывать минимум две штуки баксов, да ты не богат, но ты ты не нищий, ты можешь пойти с женой или с девушкой в ресторанчик у моря и угостить её. Но 10 долларов на мобильную связь в этой среде координат выглядят копейками для нищих, имхо.

А чё так слабо? Всего 5 операторов. По лоховски как-то! Подключите еще 10, чтобы крутизну свою показывать всем. На кой хрен иметь 5 разных телефонов, если достаточно взять один безлимит? Если же у Вас бизнес завязан на звонки клиентов, то это другое дело - этим подключением просто экономите им деньги на исходящие Вам. Ну так тогда не принципиально какой пакет брать. Если только для входящих, то проще припейд взять и вообще никогда не пополнять!А вообще своим "у меня 5 разных телефонов" напомнили старый анекдот про "нового русского":- За сколько галстук взял?- За 200 баксов.- Ну ты и лох! Там за углом точно такой же за 300 долларов продают.Богат не тот, кто много зарабатывает, а тот, с кого не трусят регулярно деньги, как с лоха! Все реально богатые люди в мире контролируют свои траты, даже миллиардеры. И только у нас признаком богатого человека считается тупое разбазаривание денег направо и налево. Как в анекдоте выше.