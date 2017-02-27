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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6159616061616162

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 239
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
63
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
17
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
120
Ніяких змін не очікую
16%
39
Всього голосів : 239
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 19:52

  Zebra написав:Когда достигнет цена золота 4000, на пути к 6000 можете продавать.

Дякую конечно, но я спрашивал не это, по чем продавать или покупать каждый решает сам, и винить может только себя в случае неудачи
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 19:56

  Patrick написав:
  unicdima написав:так, у нас попит на євро менший і відповідно крос-курс.
я євро беру з перспективою десь восени машину придбати.

Ну якщо це не спекуляція, тоді все ок ))

гратися копійками на парі штук як роблять деякі форумчани то не для мене :D
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 19:59

  yuri_m написав:Вопрос был в принципе, а не сумме. Если меня жухают в наглую, то почему бы и мне так же не поступить? Цена вопроса 180 грн - так хочет провайдер, или 28 грн - так делал из принципа я. Просто включал режим автопополнения и забывал об этой теме. А провайдер лишался из-за своей жадности 150 грн за каждый пакет.


Да я подключен ко всем пяти основным провайдерам - Киевстар, Водафон, Лайф, Интертелеком, Vega.
Эти все копейки разницы между ними, это вообще ни о чём. Пару долларов туда, пару долларов сюда.
Лучше сосредоточиться как больше заработать по основному профилю заработка.

Просто потому чтобы уважительно относиться к себе, сейчас у нас следеует зарабатывать минимум две штуки баксов, да ты не богат, но ты ты не нищий, ты можешь пойти с женой или с девушкой в ресторанчик у моря и угостить её. Но 10 долларов на мобильную связь в этой среде координат выглядят копейками для нищих, имхо.

Я ни в коем случае никого не хочу обидеть, но есть искусство тайм-менеджмента, у меня даже ребёнок мне выкладывает, что он не будет делать тото и тото, потому. что что он может за то же самое время заработать больше.
Востаннє редагувалось freeze в Сер 05 сер, 2020 20:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 20:07

  freeze написав:Да я подключен ко всем пяти основным провайдерам - Киевстар, Водафон, Лайф, Интертелеком, Vega.

А чё так слабо? Всего 5 операторов. По лоховски как-то! Подключите еще 10, чтобы крутизну свою показывать всем. На кой хрен иметь 5 разных телефонов, если достаточно взять один безлимит? Если же у Вас бизнес завязан на звонки клиентов, то это другое дело - этим подключением просто экономите им деньги на исходящие Вам. Ну так тогда не принципиально какой пакет брать. Если только для входящих, то проще припейд взять и вообще никогда не пополнять!

А вообще своим "у меня 5 разных телефонов" напомнили старый анекдот про "нового русского":
- За сколько галстук взял?
- За 200 баксов.
- Ну ты и лох! Там за углом точно такой же за 300 долларов продают.

  freeze написав:Просто потому чтобы уважительно относиться к себе, сейчас у нас следеует зарабатывать минимум две штуки баксов, да ты не богат, но ты ты не нищий, ты можешь пойти с женой или с девушкой в ресторанчик у моря и угостить её. Но 10 долларов на мобильную связь в этой среде координат выглядят копейками для нищих, имхо.

Богат не тот, кто много зарабатывает, а тот, с кого не трусят регулярно деньги, как с лоха! Все реально богатые люди в мире контролируют свои траты, даже миллиардеры. И только у нас признаком богатого человека считается тупое разбазаривание денег направо и налево. Как в анекдоте выше.
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 20:14

  yuri_m написав:А чё так слабо? Всего 5 операторов. По лоховски как-то!


Смеётесь что-ли, чтобы я за за 100 грн забивал свой мозг, ежедневным пополнением за 1 грн, чтобы выиграть у кого-то сто гривен за месяц.

Раз в месяц закидываю по сотню-другую на соответствующих операторов, а в остальное время, я думаю как заработать деньги.
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 20:15

вертольотні гроші віяться по всьому світу :)

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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 20:22

  freeze написав:
  yuri_m написав:А чё так слабо? Всего 5 операторов. По лоховски как-то!


Смеётесь что-ли, чтобы я за за 100 грн забивал свой мозг, ежедневным пополнением за 1 грн, чтобы выиграть у кого-то сто гривен за месяц.

Раз в месяц закидываю по сотню-другую на соответствующих операторов, а в остальное время, я думаю как заработать деньги.

Так Вы этим самым онанизмом и занимаетесь, имея сразу 5 телефонов разных операторов. :mrgreen: Возьмите один безлимитный на все сети и не морочьте себе голову! Вы же крутой, судя по рассуждениям... Зачем иметь 5 номеров? И таскать с собой минимум 3 телефонных аппарата (по 2 "симки"). Такого лоховства я давно не встречал, честно скажу. :mrgreen: Для бизнеса хватает одного номера с полным "фаршем". А номера остальных операторов чисто на входящие звонки, для удобства клиентов. И то сейчас это уже моветон - у всех в пакетах есть минимум 100 минут на другие сети.

  freeze написав:Смеётесь что-ли, чтобы я за за 100 грн забивал свой мозг, ежедневным пополнением за 1 грн, чтобы выиграть у кого-то сто гривен за месяц.

Мозг забивать не надо - функция автопополнения включается один раз и работает потом пока не отключишь.
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 20:35

  yuri_m написав:Вы же крутой, судя по рассуждениям..


Я отношу себя к среднему классу.
И не морочьте ради пары долларов тут людям голову.
Вроде серьезный финансовый ресурс, но иногда напоминает лучшие пёрлы Жванецкого.

Вот смотрите на на то, что постит Libo, клоун клоуном, типа разведчик из 80-х, на самом деле банальный военврач времён военконтингента в Эфиопии, но вещи то он говорит правильные, если вы прислушаетесь к его советам, это будет эквивалентно десяткам лет экономии на Водафон.
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 20:40

  freeze написав:Вот смотрите на на то, что постит Libo, клоун клоуном, типа разведчик из 80-х, на самом деле банальный военврач времён военконтингента в Эфиопии, но вещи то он говорит правильные, если вы прислушаетесь к его советам, это будет эквивалентно десяткам лет экономии на Водафон.

Мне хватает и одного клоуна. Который нами всеми сейчас руководит. Предпочитаю думать своей головой, а не заглядывать в рот всяким доморощенным "ыкспердам". Про Водафон речь зашла исключительно из принципа. Их услугами не пользуюсь уже лет 10 минимум. Последний раз был их абонентом еще при "МТС". После этого зарёкся. И не жалею! Имею базовый номер другого оператора с комплектацией почти безлимит на все сети, меня очень даже устраивает. И не надо ходить с кучей телефонов, обвешанный ими как новогодняя ёлка.
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 21:01

  Сибарит написав:Основная платежная система в США, аналог нашей СЭП, начинает работать в 12-30 по восточному побережью и работает несколько часов. Т.е. она работает только тогда, когда по всей стране у банков опердень, а там 4 часовых пояса. Этого хватает, хотя платежей там намного больше, чем у нас. Кстати, я не уверен, что о ней знает более 1% населения.
Для бытовых нужд достаточно карточных платежных систем, которые уже круглосуточны.
а как же норма или закон что у банка есть три дня на проведения платежа ? Был же такой закон вроде бы? Или нет!?
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