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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 05 сер, 2020 21:07
Veter008 написав:
Друзья добрый день.
Как думаете, насколько выгодно или рискованно размещение "доларчика" в одном из банков Украины на депозит сроком от 3 до 5 лет под 4-5%%?
Есть смысл с этим связываться?
Русская рулетка . Лучше в бизнес. Ничему наш народ не учит все время на одни и те же грабли...сколько уже раз было что банк обанкротился и выдвали гривной. И дальше спрашивают? Вам либо очень мало лет и например в 2008 или 2014 или ...Вам было не до банков либо вы хотите ходить по граблям.
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Додано: Сер 05 сер, 2020 21:10
yama написав:
Лучше в бизнес
Який?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Сер 05 сер, 2020 21:14
Libo написав: Alex6 написав:
все не могут выиграть по поределению, раз всех так активно загоняют в золото значит с ним что-то не так
Боже, какая ерунда!
Кто, где и кого загоняет в золото?
!
Наоборот сейчас идет массированная антизолотая компания, правительства вводят для населения самые различные ограничения и препятствия на оборот золота.
Например?
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Додано: Сер 05 сер, 2020 21:20
yama написав: Сибарит написав:
Основная платежная система в США, аналог нашей СЭП, начинает работать в 12-30 по восточному побережью и работает несколько часов. Т.е. она работает только тогда, когда по всей стране у банков опердень, а там 4 часовых пояса. Этого хватает, хотя платежей там намного больше, чем у нас. Кстати, я не уверен, что о ней знает более 1% населения.
Для бытовых нужд достаточно карточных платежных систем, которые уже круглосуточны.
а как же норма или закон что у банка есть три дня на проведения платежа ? Был же такой закон вроде бы? Или нет!?
Извините, но я не вижу связи между цитатой и вопросом.
Норма об отправке платежа за 3 рабочих дня выполнима, если платежи ходят каждый рабочий день. Это не зависит от того, ходят они 23 часа или 1 час.
Эта норма позволяет банку сбегать за рефинансом, если на коррсчету не оказалось нужной суммы, а не объявлять немедленно о банкротстве.
На практике СЭП платежи в опервремя ходят между приличными банками минут за 30-40. Неприличные, которые хотят чуток покрутить деньги клиента, отправляют на следующий день или(и) зачисляют на счет на следующий день. С расписанием работы СЭП это никак не связано. Работы с 8 до 19 более, чем достаточно.
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Додано: Сер 05 сер, 2020 21:25
yuri_m написав: pppman написав:
В наше время без связи, это как прошлом веке "без воды, - и не туды и не сюды"...
Как можно в данном форуме говорить об экономии на связи (тем более 1-2 грн..))?
Связь должна быть прежде всего надежная, а для этого ее должно быть две!..
Дома и тем более на работе (или на дома-работе) - это два кабеля от разных провайдеров. Мобильные - от двух операторов.
При этом на одном из операторов можно взять минимальный пакет, но на втором всего должно быть в избытке, чтобы без сюрпризов...
Это уже Библия нашего времени! Извините
Это всё понятно и так, без нравоучений. Вопрос был в другом: можно ли как-то хотя бы чисто номинально ударить по жадным провайдерам "рублем". Был тариф 150 грн на 4 недели, станет 180 грн. На ровном месте, в кризис. На Киевстаре барыг можно было наказать автопополнением на 1 грн/сутки. Тогда вместо 120 грн/4 недели выходило всего 28 грн/4 недели. При том, что во втором случае тот же безлимит, а интернета и минут на другие сети выходило в 2-2.5 раза больше. Потому и спросил, можно ли так же наказать за жадность и Водафон.
Перейти со своим номером , с сохранением номера на мобильного оператора тримоб , покрытие как у Водафон , абонплата 0.
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yama
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Додано: Сер 05 сер, 2020 21:33
yuri_m
автопополнение где и чем? Монобанк недает так делать
Востаннє редагувалось yama
в Сер 05 сер, 2020 21:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 05 сер, 2020 21:38
Долярчик написав: yama написав:
Лучше в бизнес
Який?
В той в якому смислите . у вашому випадку у ваш бiзнес.
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Додано: Сер 05 сер, 2020 21:38
Каждый год профессор Макс Базерман продает студентам MBA из Harvard Business School двадцатидолларовую купюру намного выше номинала. Его рекорд – продажа $20 за $204. А делает он это следующим образом.
Он показывает купюру всему классу и сообщает, что отдаст $20 человеку, который даст за нее больше всего денег. Правда, есть небольшое условие. Человек, который был сразу за победителем, должен будет отдать профессору ту сумму, которую он был готов отдать за $20.
Чтобы было понятно – допустим два самых высоких бида были $15 и $16. Победитель получает $20 в обмен на $16, а второй человек должен будет отдать профессору $15. Таковы условия.
Торги начинаются с одного доллара и быстро достигают $12-$16. В этот момент большинство студентов выпадают из аукциона, и остаются только два человека с самыми высокими предложениями. Медленно, но уверенно аукцион подходит к цифре $20.
Понятно, что выиграть уже невозможно, однако проиграть тоже не хочется, ибо проигравший не только ничего не получит – он еще вынужден будет заплатить профессору номинал своего последнего бида.
Как только аукцион переходит рубеж в $21, класс взрывается смехом. Студенты MBA, якобы такие умные, готовы выплатить за двадцатидолларовую купюру выше номинала. Действительно -комично и очень точно описывает поведение держателей степени MBA.
Однако аукцион продолжается и быстро доходит до 50 долларов, затем до ста, вплоть до $204 – рекорд Базермана за свою преподавательскую карьеру. Кстати, во время тренингов профессор проделывает тот же трюк с топ-менеджерами и CEO крупных компаний – и всегда продает $20 выше номинала (полученные деньги тратятся на благотворительность).
Почему люди неизменно платят за двадцать долларов больше денег, и что пытается показать профессор? У человека, особенно в бизнесе, есть слабое место – loss aversion или боязнь потери. Многочисленные эксперименты показывают, что человек себя ведет крайне нерационально и даже неадекватно, когда начинает терять деньги.
Поначалу все студенты считают, что у них есть возможность получить халявные деньги. Ведь они не дураки и не станут платить больше двадцати баксов за двадцатидолларовую купюру. Однако как только торги доходят до $12-$16, второй человек понимает, что ему грозит серьезная потеря, поэтому он начинает бидить больше, чем собирался, пока аукцион не доходит до $21. На этом этапе оба участники потеряют деньги. Но кто-то потеряет всего доллар, а кто-то двадцать. Чтобы минимизировать потери, каждый человек старается стать победителем. Однако эта гонка приводит только к тому, что оба участника аукциона теряют все больше и больше денег, пока размер потерь не достигает такой суммы, что глубже копать яму просто не имеет смысла.
Таким образом, желание получить халявную двадцатку оборачивается потерями. Самое интересное, что есть масса данных – особенно на фондовом рынке и в казино – которые показывают феномен Базермана в действии. Человек начинает терять деньги. Вместо того, чтобы зафиксировать убыток, он надеется, что сможет отыграть проигрыш – и практически всегда теряет все больше и больше денег.
https://t.me/OGoMono
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Додано: Сер 05 сер, 2020 21:43
Сибарит написав: yama написав: Сибарит написав:
Основная платежная система в США, аналог нашей СЭП, начинает работать в 12-30 по восточному побережью и работает несколько часов. Т.е. она работает только тогда, когда по всей стране у банков опердень, а там 4 часовых пояса. Этого хватает, хотя платежей там намного больше, чем у нас. Кстати, я не уверен, что о ней знает более 1% населения.
Для бытовых нужд достаточно карточных платежных систем, которые уже круглосуточны.
а как же норма или закон что у банка есть три дня на проведения платежа ? Был же такой закон вроде бы? Или нет!?
Извините, но я не вижу связи между цитатой и вопросом.
Норма об отправке платежа за 3 рабочих дня выполнима, если платежи ходят каждый рабочий день. Это не зависит от того, ходят они 23 часа или 1 час.
Эта норма позволяет банку сбегать за рефинансом, если на коррсчету не оказалось нужной суммы, а не объявлять немедленно о банкротстве.
На практике СЭП платежи в опервремя ходят между приличными банками минут за 30-40. Неприличные, которые хотят чуток покрутить деньги клиента, отправляют на следующий день или(и) зачисляют на счет на следующий день. С расписанием работы СЭП это никак не связано. Работы с 8 до 19 более, чем достаточно.
хорошо согласен - не связано. Есть ли такая норма / закон крутить мои деньги три дня?
На примере. Интернет магазин отправил мне деньги за покупку обратно вчера в 11 утра ( допускаем правда), верно ли понимаю что по закону их банк имеет право 3 дня меня "крутить" на х.. ?
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yama
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Додано: Сер 05 сер, 2020 21:44
yama написав: Veter008 написав:
Друзья добрый день.
Как думаете, насколько выгодно или рискованно размещение "доларчика" в одном из банков Украины на депозит сроком от 3 до 5 лет под 4-5%%?
Есть смысл с этим связываться?
Русская рулетка . Лучше в бизнес. Ничему наш народ не учит все время на одни и те же грабли...сколько уже раз было что банк обанкротился и выдвали гривной. И дальше спрашивают? Вам либо очень мало лет и например в 2008 или 2014 или ...Вам было не до банков либо вы хотите ходить по граблям.
мой юный друг,был ещё куливлоба мораторий в 2004)),да много чего было...
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
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