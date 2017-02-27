Я мог не отследить изменения, но они маловероятны.
Три дня - это только для банка-отправителя. Для самой СЭП и для банка-получателя тоже есть предельные нормы времени проведения операции. Если звезды сойдутся неудачно, для клиента это может вылиться в 5 дней ожидания.
Это не норма, это граничные сроки на случай проблем. Постоянно так себя вести банкам не позволяет конкуренция.
Речь точно идет об отправке СЭПом? Обычно магазины принимают оплаты с карт и на карты же и отправляют возврат. У карточных платежных систем своя кухня, в которой черт ногу сломит. Ну и самое узкое место я выделил