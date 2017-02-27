yama написав:хорошо согласен - не связано. Есть ли такая норма / закон крутить мои деньги три дня?
Я мог не отследить изменения, но они маловероятны. Три дня - это только для банка-отправителя. Для самой СЭП и для банка-получателя тоже есть предельные нормы времени проведения операции. Если звезды сойдутся неудачно, для клиента это может вылиться в 5 дней ожидания. Это не норма, это граничные сроки на случай проблем. Постоянно так себя вести банкам не позволяет конкуренция.
yama написав:На примере. Интернет магазин отправил мне деньги за покупку обратно вчера в 11 утра ( допускаем правда), верно ли понимаю что по закону их банк имеет право 3 дня меня "крутить" на х.. ?
Речь точно идет об отправке СЭПом? Обычно магазины принимают оплаты с карт и на карты же и отправляют возврат. У карточных платежных систем своя кухня, в которой черт ногу сломит. Ну и самое узкое место я выделил
В той в якому смислите . у вашому випадку у ваш бiзнес.
В свій - вже щось не цікаво. Тепер мене більше цікавить/манить нерухомість
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Veter008 написав:Друзья добрый день. Как думаете, насколько выгодно или рискованно размещение "доларчика" в одном из банков Украины на депозит сроком от 3 до 5 лет под 4-5%%? Есть смысл с этим связываться?
Русская рулетка . Лучше в бизнес. Ничему наш народ не учит все время на одни и те же грабли...сколько уже раз было что банк обанкротился и выдвали гривной. И дальше спрашивают? Вам либо очень мало лет и например в 2008 или 2014 или ...Вам было не до банков либо вы хотите ходить по граблям.
мой юный друг,был ещё куливлоба мораторий в 2004)),да много чего было...
І лише ДОЛЯРЧИК вижив/пропетляв у Форумі/Дельті/ФіКу/Платинумі Так би мовити - зробив їх разом!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
pppman написав:Как можно в данном форуме говорить об экономии на связи (темболее 1-2 грн..))?
Да вообще какой-то трэш. Недавно проехал в трамвайчике, одна гривна в монетке валялась на полу, ни один пенсионер не поднял, потому что знал, что упаковка геля для радикулита диклофенак стоит в десятки раз дороже, чем рисковать своим позвоночником корячась за одной гривней.
У нас связь самая дешевейшая в Европе по-моему, о чём речь вообще, про пополнение по одной гривне, чтобы сэкономить что, что здесь обсуждается ? Ребята, вы же валютчики, туда-сюда тысячи двигаете, это всё смешно выглядит.
и чтобы два раза не вставать. Самым богатым человеком России стал Сулейман Керимов, связанный с золотодобычей, он успешно сделал на подъёме цен на золото всех Абрамовичей .Лисиных, Потаниных. Кто в курсе темы, тот понял