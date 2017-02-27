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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6161616261636164

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 239
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
63
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
17
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
120
Ніяких змін не очікую
16%
39
Всього голосів : 239
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 21:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yama написав:хорошо согласен - не связано. Есть ли такая норма / закон крутить мои деньги три дня?

Я мог не отследить изменения, но они маловероятны.
Три дня - это только для банка-отправителя. Для самой СЭП и для банка-получателя тоже есть предельные нормы времени проведения операции. Если звезды сойдутся неудачно, для клиента это может вылиться в 5 дней ожидания.
Это не норма, это граничные сроки на случай проблем. Постоянно так себя вести банкам не позволяет конкуренция.
  yama написав:На примере. Интернет магазин отправил мне деньги за покупку обратно вчера в 11 утра ( допускаем правда), верно ли понимаю что по закону их банк имеет право 3 дня меня "крутить" на х.. ?

Речь точно идет об отправке СЭПом? Обычно магазины принимают оплаты с карт и на карты же и отправляют возврат. У карточных платежных систем своя кухня, в которой черт ногу сломит. Ну и самое узкое место я выделил :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 22:11

  yama написав:
  Долярчик написав:
  yama написав:Лучше в бизнес

Який? :lol:

В той в якому смислите . у вашому випадку у ваш бiзнес.

В свій - вже щось не цікаво.
Тепер мене більше цікавить/манить нерухомість :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 22:13

  Мизантрóп написав:
  yama написав:
  Veter008 написав:Друзья добрый день.
Как думаете, насколько выгодно или рискованно размещение "доларчика" в одном из банков Украины на депозит сроком от 3 до 5 лет под 4-5%%?
Есть смысл с этим связываться?

Русская рулетка . Лучше в бизнес. Ничему наш народ не учит все время на одни и те же грабли...сколько уже раз было что банк обанкротился и выдвали гривной. И дальше спрашивают? Вам либо очень мало лет и например в 2008 или 2014 или ...Вам было не до банков либо вы хотите ходить по граблям.
мой юный друг,был ещё куливлоба мораторий в 2004)),да много чего было...

І лише ДОЛЯРЧИК вижив/пропетляв у Форумі/Дельті/ФіКу/Платинумі :mrgreen:
Так би мовити - зробив їх разом! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 22:54

  freeze написав:
  pppman написав:Как можно в данном форуме говорить об экономии на связи (темболее 1-2 грн..))?


Да вообще какой-то трэш. Недавно проехал в трамвайчике, одна гривна в монетке валялась на полу, ни один пенсионер не поднял, потому что знал, что упаковка геля для радикулита диклофенак стоит в десятки раз дороже, чем рисковать своим позвоночником корячась за одной гривней.

У нас связь самая дешевейшая в Европе по-моему, о чём речь вообще, про пополнение по одной гривне, чтобы сэкономить что, что здесь обсуждается ? :lol:
Ребята, вы же валютчики, туда-сюда тысячи двигаете, это всё смешно выглядит.

и чтобы два раза не вставать.
Самым богатым человеком России стал Сулейман Керимов, связанный с золотодобычей, он успешно сделал на подъёме цен на золото всех Абрамовичей .Лисиных, Потаниных. Кто в курсе темы, тот понял :lol:

Зв'язок дешевше в Польші
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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