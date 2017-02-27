yama написав:хорошо согласен - не связано. Есть ли такая норма / закон крутить мои деньги три дня?
Я мог не отследить изменения, но они маловероятны. Три дня - это только для банка-отправителя. Для самой СЭП и для банка-получателя тоже есть предельные нормы времени проведения операции. Если звезды сойдутся неудачно, для клиента это может вылиться в 5 дней ожидания. Это не норма, это граничные сроки на случай проблем. Постоянно так себя вести банкам не позволяет конкуренция.
yama написав:На примере. Интернет магазин отправил мне деньги за покупку обратно вчера в 11 утра ( допускаем правда), верно ли понимаю что по закону их банк имеет право 3 дня меня "крутить" на х.. ?
Речь точно идет об отправке СЭПом? Обычно магазины принимают оплаты с карт и на карты же и отправляют возврат. У карточных платежных систем своя кухня, в которой черт ногу сломит. Ну и самое узкое место я выделил
В той в якому смислите . у вашому випадку у ваш бiзнес.
В свій - вже щось не цікаво. Тепер мене більше цікавить/манить нерухомість
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Veter008 написав:Друзья добрый день. Как думаете, насколько выгодно или рискованно размещение "доларчика" в одном из банков Украины на депозит сроком от 3 до 5 лет под 4-5%%? Есть смысл с этим связываться?
Русская рулетка . Лучше в бизнес. Ничему наш народ не учит все время на одни и те же грабли...сколько уже раз было что банк обанкротился и выдвали гривной. И дальше спрашивают? Вам либо очень мало лет и например в 2008 или 2014 или ...Вам было не до банков либо вы хотите ходить по граблям.
мой юный друг,был ещё куливлоба мораторий в 2004)),да много чего было...
І лише ДОЛЯРЧИК вижив/пропетляв у Форумі/Дельті/ФіКу/Платинумі Так би мовити - зробив їх разом!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
pppman написав:Как можно в данном форуме говорить об экономии на связи (темболее 1-2 грн..))?
Да вообще какой-то трэш. Недавно проехал в трамвайчике, одна гривна в монетке валялась на полу, ни один пенсионер не поднял, потому что знал, что упаковка геля для радикулита диклофенак стоит в десятки раз дороже, чем рисковать своим позвоночником корячась за одной гривней.
У нас связь самая дешевейшая в Европе по-моему, о чём речь вообще, про пополнение по одной гривне, чтобы сэкономить что, что здесь обсуждается ? Ребята, вы же валютчики, туда-сюда тысячи двигаете, это всё смешно выглядит.
и чтобы два раза не вставать. Самым богатым человеком России стал Сулейман Керимов, связанный с золотодобычей, он успешно сделал на подъёме цен на золото всех Абрамовичей .Лисиных, Потаниных. Кто в курсе темы, тот понял
Qwerty написав:У мене немає прогнозу... В мене багато трат в євро, в тому числі о плата туристичних турів для рідні, які останнім часом перейшли з долара на євро і ось, наприклад, завтра платити по 33,80 за євро! Так що я не дуже радію такому зростанню! Очікую, що більше ніж на 1,20 не виросте! І планував взяти новий джип Ауді електро, але при такому рості доведеться зачекати, не люблю викидати зайві гроші! Хай поки в зерні побудуть, може ціна виросте!
Звісно , що нема прогнозу, але тиждень потому у вас якось був. Нагадайте 37 ви казали вже на початку жовтня,чи в листопаді? Був же прогноз, я бачив, можу навіть сккріном підтвердити.
А по темі якщо гілки- то наступний тиждень буде цікавим-золото і євро відскок, а гривня к баксу до 27, 9. Нічого страшного, як бачите, але...
Вітаю, друже? Так що там, хто був правий?
З початку написав одне, потім діаметрально інше, а потім написав, що був правий! Клоунада якась! Вам би в цирку виступати! Це я написав, що золото перетне рубіж у 2000... А ваша писанина це пальцем в небо! І де гривня по 27,90??? Як каже Вася - ГА?! Ви заберете завтра у мене долар по 27,90?! Скільки вам продати, знаток?!
Qwerty написав:На фунт посмотрите, на золото... Судя по графику, золото хаи обновило а по волнам, объёмам и пр., возможно - рухнет. В смысле - бакс в мире - усилится может, в ближайшие дни.
Золото - 1973,65.... Історичний рекорд і свято для тих, хто вклався на низах і сьогодні вирішує зафіксити прибуток! Прибуток досить значний в ВКВ.
Золото не змінить тренд, це для нього не типово. Зростання, або падіння рудого, відбувається роками. Отже $2000 і піде далі.[/quote] Станом на зараз 1981,45... Думаю, що завтра будемо штурмувати 2000, ну а там вже і пора йти далі![/quote] а что за денть такой что будем штурмовать 2000 именно сегодня а не через неделю?[/quote] Я так розумію питання відпало само по собі... 2000 взяли точно в той день як я й прогнозував! Станом на зараз - 2038, 45. Купляють без жодних проблем по 64,5 за грам... Хороша добротна ціна! За обсяги можуть накинути! А через неділю буде ще краще!
freeze написав:Самым богатым человеком России стал Сулейман Керимов, связанный с золотодобычей, он успешно сделал на подъёме цен на золото всех Абрамовичей .Лисиных, Потаниных. Кто в курсе темы, тот понял
У волшебника Сулеймана все по честному, без обмана. Так может эти господа слили Сулейману дешевеющей бумаги в обмен на рыжего. Сейчас кроме бакса и рубля по моему ничего не дешевеет. Цеплят по осени(выборам США) считают.
короче парни,продал золото ,виртуальное кончно,нов надежном брокере,не на последние,но помолился и стал ждуном вниз.. Я вообще золото по жизни не вижу,с тех пор как надел кольцо на свою женку.. ну она говорит слишком давит и ,ну давт-так сбрось в мусор.. Она говорит бы согласна,а что мне тоже в мусор.Ну и тебе в мусор ,или обеспечение тебя и любовника лика..?оче иди ты знаешь куда?.. карточки оставь-заблокирую.Ну в общем ,да пошла она..я что должен содержать еще и ее любовника.. короче,парни,продал золото виртуальное,а цепур и гаек -отродясь не носил.