freeze написав:

pppman написав: Как можно в данном форуме говорить об экономии на связи (темболее 1-2 грн..))? Как можно в данном форуме говорить об экономии на связи (темболее 1-2 грн..))?

Да вообще какой-то трэш. Недавно проехал в трамвайчике, одна гривна в монетке валялась на полу, ни один пенсионер не поднял, потому что знал, что упаковка геля для радикулита диклофенак стоит в десятки раз дороже, чем рисковать своим позвоночником корячась за одной гривней.У нас связь самая дешевейшая в Европе по-моему, о чём речь вообще, про пополнение по одной гривне, чтобы сэкономить что, что здесь обсуждается ?Ребята, вы же валютчики, туда-сюда тысячи двигаете, это всё смешно выглядит.и чтобы два раза не вставать.Самым богатым человеком России стал Сулейман Керимов, связанный с золотодобычей, он успешно сделал на подъёме цен на золото всех Абрамовичей .Лисиных, Потаниных. Кто в курсе темы, тот понял