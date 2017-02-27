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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 06 сер, 2020 05:13
yuri_m написав:
Богат не тот, кто много зарабатывает, а тот, с кого не трусят регулярно деньги, как с лоха!
Если исходить из этой парадигмы, то я знаю достаточно много людей, которые богаче Билла Гейтса и Джеффа Безоса вместе взятых.
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freeze
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Додано: Чет 06 сер, 2020 05:26
freeze написав: yuri_m написав:
Богат не тот, кто много зарабатывает, а тот, с кого не трусят регулярно деньги, как с лоха!
Если исходить из этой парадигмы, то я знаю достаточно много людей, которые богаче Билла Гейтса и Джеффа Безоса вместе взятых.
Что юды из адесы
?
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Vladik
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