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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6162616361646165

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 240
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
63
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
8%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
120
Ніяких змін не очікую
16%
39
Всього голосів : 240
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 05:13

  yuri_m написав:Богат не тот, кто много зарабатывает, а тот, с кого не трусят регулярно деньги, как с лоха!

Если исходить из этой парадигмы, то я знаю достаточно много людей, которые богаче Билла Гейтса и Джеффа Безоса вместе взятых. :wink:
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 05:26

  freeze написав:
  yuri_m написав:Богат не тот, кто много зарабатывает, а тот, с кого не трусят регулярно деньги, как с лоха!

Если исходить из этой парадигмы, то я знаю достаточно много людей, которые богаче Билла Гейтса и Джеффа Безоса вместе взятых. :wink:

Что юды из адесы :D ?
Vladik
 
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