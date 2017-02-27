|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 06 сер, 2020 08:03
И никто не думает сейчас о том,что весь мир по сути сейчас формирует низкую базу.Печатают деньги,но ввп падает,инфляция особо не растет,только пузыри на финансовых рынках надуваются,сиплый,золото,цены от фундаментала улетели в космос,в то время,как реальный бизнес испытывает проблемы,а это конкретный дисбаланс,который природа выровняет.Как только получится рабочая вакцина(если это случится) и начнется ее применение,улучшатся потребительские настроения,оживет бизнес,то центробанкам во избежание сильной инфляции придется повышать ставки и убирать часть ликвидности с рынка.Пузыри сдуются.
-
goldfinger
-
-
- Повідомлень: 603
- З нами з: 24.03.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 291 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 06 сер, 2020 08:39
Сибарит написав: yama написав: Сибарит написав:
Основная платежная система в США, аналог нашей СЭП, начинает работать в 12-30 по восточному побережью и работает несколько часов. Т.е. она работает только тогда, когда по всей стране у банков опердень, а там 4 часовых пояса. Этого хватает, хотя платежей там намного больше, чем у нас. Кстати, я не уверен, что о ней знает более 1% населения.
Для бытовых нужд достаточно карточных платежных систем, которые уже круглосуточны.
а как же норма или закон что у банка есть три дня на проведения платежа ? Был же такой закон вроде бы? Или нет!?
Извините, но я не вижу связи между цитатой и вопросом.
Норма об отправке платежа за 3 рабочих дня выполнима, если платежи ходят каждый рабочий день. Это не зависит от того, ходят они 23 часа или 1 час.
Эта норма позволяет банку сбегать за рефинансом, если на коррсчету не оказалось нужной суммы, а не объявлять немедленно о банкротстве.
На практике СЭП платежи в опервремя ходят между приличными банками минут за 30-40. Неприличные, которые хотят чуток покрутить деньги клиента, отправляют на следующий день или(и) зачисляют на счет на следующий день. С расписанием работы СЭП это никак не связано. Работы с 8 до 19 более, чем достаточно.
Вітаю, Сибарит.
1) Так 3 календарні, чи три робочі дні? І це не повʼязано з суботою, та неділею, чого на моменті вже не буде?
2) А Ви ніколи не працювали без карток? Тільки за поточними рахунками?
3) Найдешевші з можливих платежів, навіть при використанні карток!
4) Платежі йдуть через НБУ, так що, яка може бути проблема в банків отримувачів на рахунок боротьби з фінансуванням тероризму.
Це так, без довгих міркувань!
ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
-
s0v7a
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 1425
- З нами з: 16.10.08
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1962 раз.
-
- Профіль
-
2
2
9
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|7127
|1613254
|
Сер 05 сер, 2020 22:02
ЛОБ
|
|19601
|2435316
|
|
|496
|109966
|
|