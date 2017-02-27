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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6160616161626163

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 240
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
63
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
8%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
120
Ніяких змін не очікую
16%
39
Всього голосів : 240
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 08:03

И никто не думает сейчас о том,что весь мир по сути сейчас формирует низкую базу.Печатают деньги,но ввп падает,инфляция особо не растет,только пузыри на финансовых рынках надуваются,сиплый,золото,цены от фундаментала улетели в космос,в то время,как реальный бизнес испытывает проблемы,а это конкретный дисбаланс,который природа выровняет.Как только получится рабочая вакцина(если это случится) и начнется ее применение,улучшатся потребительские настроения,оживет бизнес,то центробанкам во избежание сильной инфляции придется повышать ставки и убирать часть ликвидности с рынка.Пузыри сдуются.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 08:39

  Сибарит написав:
  yama написав:
  Сибарит написав:Основная платежная система в США, аналог нашей СЭП, начинает работать в 12-30 по восточному побережью и работает несколько часов. Т.е. она работает только тогда, когда по всей стране у банков опердень, а там 4 часовых пояса. Этого хватает, хотя платежей там намного больше, чем у нас. Кстати, я не уверен, что о ней знает более 1% населения.
Для бытовых нужд достаточно карточных платежных систем, которые уже круглосуточны.
а как же норма или закон что у банка есть три дня на проведения платежа ? Был же такой закон вроде бы? Или нет!?

Извините, но я не вижу связи между цитатой и вопросом.
Норма об отправке платежа за 3 рабочих дня выполнима, если платежи ходят каждый рабочий день. Это не зависит от того, ходят они 23 часа или 1 час.
Эта норма позволяет банку сбегать за рефинансом, если на коррсчету не оказалось нужной суммы, а не объявлять немедленно о банкротстве.
На практике СЭП платежи в опервремя ходят между приличными банками минут за 30-40. Неприличные, которые хотят чуток покрутить деньги клиента, отправляют на следующий день или(и) зачисляют на счет на следующий день. С расписанием работы СЭП это никак не связано. Работы с 8 до 19 более, чем достаточно.


Вітаю, Сибарит.

1) Так 3 календарні, чи три робочі дні? І це не повʼязано з суботою, та неділею, чого на моменті вже не буде?

2) А Ви ніколи не працювали без карток? Тільки за поточними рахунками?

3) Найдешевші з можливих платежів, навіть при використанні карток!

4) Платежі йдуть через НБУ, так що, яка може бути проблема в банків отримувачів на рахунок боротьби з фінансуванням тероризму.

Це так, без довгих міркувань!

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 09:30

s0v7a

Переказ коштів між банками виконується в строк до трьох операційних днів.

Це визначено статтею 8 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні".

:arrow: https://bank.gov.ua/ua/payments/sep
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 09:37

Киев
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 09:37

Утренние курсы, 9-25:

Харьков 27.67 - 27.71,
диапазон котировок наличного доллара: 27.65..27.67 - 27.71..27.73 (ПОВ, опт). Самый высокий оффер - 27.75, и максимальный спред - 10 копеек.

В Сумах курс сегодня утром начал опускаться, спред как обычно 15 копеек. Но снизился не везде.

Сумы 27.55..27.60 - 27.70..27.75
Полтава 27.63 - 27.73

Вчера утром: Харьков 27.73 - 27.75, Сумы 27.65 - 27.80, Полтава 27.70 - 27.77
Востаннє редагувалось Patrick в Чет 06 сер, 2020 09:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 09:38

  goldfinger написав:.. центробанкам во избежание сильной инфляции придется повышать ставки и убирать часть ликвидности с рынка.Пузыри сдуются.

вместе с пузырями смоется часть халявщиков, живших на дешевом кредите. Это затронет не только финсектор, но и промышленность, и может стать триггером затяжной стагфляции
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 10:18

Тут багато хто говорить про вплив виборів в США на курс долара. Але чомусь ніхто не говорить про можливий вплив на курс долар\гривня виборів в нашого сусіда - Білорусі, які будуть в найближчу неділю.
Чи вплине можлива дестабілізація в регіоні на курс гривні?
Sirchyk
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 10:40

  goldfinger написав:И никто не думает сейчас о том,что весь мир по сути сейчас формирует низкую базу.Печатают деньги,но ввп падает,инфляция особо не растет,только пузыри на финансовых рынках надуваются,сиплый,золото,цены от фундаментала улетели в космос,в то время,как реальный бизнес испытывает проблемы,а это конкретный дисбаланс,который природа выровняет.Как только получится рабочая вакцина(если это случится) и начнется ее применение,улучшатся потребительские настроения,оживет бизнес,то центробанкам во избежание сильной инфляции придется повышать ставки и убирать часть ликвидности с рынка.Пузыри сдуются.


Полностью поддерживаю такую мысль, но вот беда только во времени, когда это случится, потому что такое положение вещей может длится очень долго годков так 30-40 и для нас сейчас деятельных такой исход покажется иллюзией!!!
joik
 
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