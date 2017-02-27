И никто не думает сейчас о том,что весь мир по сути сейчас формирует низкую базу.Печатают деньги,но ввп падает,инфляция особо не растет,только пузыри на финансовых рынках надуваются,сиплый,золото,цены от фундаментала улетели в космос,в то время,как реальный бизнес испытывает проблемы,а это конкретный дисбаланс,который природа выровняет.Как только получится рабочая вакцина(если это случится) и начнется ее применение,улучшатся потребительские настроения,оживет бизнес,то центробанкам во избежание сильной инфляции придется повышать ставки и убирать часть ликвидности с рынка.Пузыри сдуются.
Сибарит написав:Основная платежная система в США, аналог нашей СЭП, начинает работать в 12-30 по восточному побережью и работает несколько часов. Т.е. она работает только тогда, когда по всей стране у банков опердень, а там 4 часовых пояса. Этого хватает, хотя платежей там намного больше, чем у нас. Кстати, я не уверен, что о ней знает более 1% населения. Для бытовых нужд достаточно карточных платежных систем, которые уже круглосуточны.
а как же норма или закон что у банка есть три дня на проведения платежа ? Был же такой закон вроде бы? Или нет!?
Извините, но я не вижу связи между цитатой и вопросом. Норма об отправке платежа за 3 рабочих дня выполнима, если платежи ходят каждый рабочий день. Это не зависит от того, ходят они 23 часа или 1 час. Эта норма позволяет банку сбегать за рефинансом, если на коррсчету не оказалось нужной суммы, а не объявлять немедленно о банкротстве. На практике СЭП платежи в опервремя ходят между приличными банками минут за 30-40. Неприличные, которые хотят чуток покрутить деньги клиента, отправляют на следующий день или(и) зачисляют на счет на следующий день. С расписанием работы СЭП это никак не связано. Работы с 8 до 19 более, чем достаточно.
Вітаю, Сибарит.
1) Так 3 календарні, чи три робочі дні? І це не повʼязано з суботою, та неділею, чого на моменті вже не буде?
2) А Ви ніколи не працювали без карток? Тільки за поточними рахунками?
3) Найдешевші з можливих платежів, навіть при використанні карток!
4) Платежі йдуть через НБУ, так що, яка може бути проблема в банків отримувачів на рахунок боротьби з фінансуванням тероризму.
Це так, без довгих міркувань!
ВО
Хай щастить!
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Тут багато хто говорить про вплив виборів в США на курс долара. Але чомусь ніхто не говорить про можливий вплив на курс долар\гривня виборів в нашого сусіда - Білорусі, які будуть в найближчу неділю. Чи вплине можлива дестабілізація в регіоні на курс гривні?
goldfinger написав:И никто не думает сейчас о том,что весь мир по сути сейчас формирует низкую базу.Печатают деньги,но ввп падает,инфляция особо не растет,только пузыри на финансовых рынках надуваются,сиплый,золото,цены от фундаментала улетели в космос,в то время,как реальный бизнес испытывает проблемы,а это конкретный дисбаланс,который природа выровняет.Как только получится рабочая вакцина(если это случится) и начнется ее применение,улучшатся потребительские настроения,оживет бизнес,то центробанкам во избежание сильной инфляции придется повышать ставки и убирать часть ликвидности с рынка.Пузыри сдуются.
Полностью поддерживаю такую мысль, но вот беда только во времени, когда это случится, потому что такое положение вещей может длится очень долго годков так 30-40 и для нас сейчас деятельных такой исход покажется иллюзией!!!