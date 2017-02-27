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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 06 сер, 2020 08:03
И никто не думает сейчас о том,что весь мир по сути сейчас формирует низкую базу.Печатают деньги,но ввп падает,инфляция особо не растет,только пузыри на финансовых рынках надуваются,сиплый,золото,цены от фундаментала улетели в космос,в то время,как реальный бизнес испытывает проблемы,а это конкретный дисбаланс,который природа выровняет.Как только получится рабочая вакцина(если это случится) и начнется ее применение,улучшатся потребительские настроения,оживет бизнес,то центробанкам во избежание сильной инфляции придется повышать ставки и убирать часть ликвидности с рынка.Пузыри сдуются.
Додано: Чет 06 сер, 2020 08:39
Вітаю, Сибарит.
1) Так 3 календарні, чи три робочі дні? І це не повʼязано з суботою, та неділею, чого на моменті вже не буде?
2) А Ви ніколи не працювали без карток? Тільки за поточними рахунками?
3) Найдешевші з можливих платежів, навіть при використанні карток!
4) Платежі йдуть через НБУ, так що, яка може бути проблема в банків отримувачів на рахунок боротьби з фінансуванням тероризму.
Це так, без довгих міркувань!
ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Чет 06 сер, 2020 09:30
s0v7a
Переказ коштів між банками виконується в строк до трьох операційних днів.
Це визначено статтею 8 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні".
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 06 сер, 2020 09:37
Утренние курсы, 9-25:
Харьков 27.67 - 27.71,
диапазон котировок наличного доллара: 27.65..27.67 - 27.71..27.73 (ПОВ, опт). Самый высокий оффер - 27.75, и максимальный спред - 10 копеек.
В Сумах курс сегодня утром начал опускаться, спред как обычно 15 копеек. Но снизился не везде.
Сумы 27.55..27.60 - 27.70..27.75
Полтава 27.63 - 27.73
Вчера утром: Харьков 27.73 - 27.75, Сумы 27.65 - 27.80, Полтава 27.70 - 27.77
Востаннє редагувалось Patrick в Чет 06 сер, 2020 09:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 06 сер, 2020 09:38
вместе с пузырями смоется часть халявщиков, живших на дешевом кредите. Это затронет не только финсектор, но и промышленность, и может стать триггером затяжной стагфляции
Додано: Чет 06 сер, 2020 10:18
Тут багато хто говорить про вплив виборів в США на курс долара. Але чомусь ніхто не говорить про можливий вплив на курс долар\гривня виборів в нашого сусіда - Білорусі, які будуть в найближчу неділю.
Чи вплине можлива дестабілізація в регіоні на курс гривні?
Додано: Чет 06 сер, 2020 10:40
Полностью поддерживаю такую мысль, но вот беда только во времени, когда это случится, потому что такое положение вещей может длится очень долго годков так 30-40 и для нас сейчас деятельных такой исход покажется иллюзией!!!
Додано: Чет 06 сер, 2020 11:16
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А тим часом, у гостинному місті Лева, де львів'яни, крім жрачки, інколи купують і долярчики - сьогодні по такій ціні 60/64
Гарного дня
Востаннє редагувалось Долярчик в Чет 06 сер, 2020 11:19, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 06 сер, 2020 11:20
После вчерашнего крупного погашения на 16 млрд и привлечения 10 млрд, ситуация в ОВГЗ следующая.
Портфель нерезидентов продолжает сокращаться с каждым днем.За 3 дня сокращение 1,5 млрд грн
Часть освободившейся ликвидности может пойти в новые ОВГЗ которые продают нерезиденты, ну а нерезы с гривной пойдут на межбанк сразу.
Живите своим умом!
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