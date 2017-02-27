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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6161616261636164

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 241
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
63
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
120
Ніяких змін не очікую
17%
40
Всього голосів : 241
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 11:26

  Sirchyk написав:Тут багато хто говорить про вплив виборів в США на курс долара. Але чомусь ніхто не говорить про можливий вплив на курс долар\гривня виборів в нашого сусіда - Білорусі, які будуть в найближчу неділю.
Чи вплине можлива дестабілізація в регіоні на курс гривні?

Вибори в Україні не впливають майже на курс, а ви про сусідів.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 11:31

  Zebra написав:Вибори в Україні не впливають майже на курс, а ви про сусідів.


Они похоже вообще ни на что не влияют. Ну разве что делают проголосовавших соучастниками... Вот когда люди начнут это понимать, может чтото изменится.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 11:48

  Амвросий написав:
  Zebra написав:Вибори в Україні не впливають майже на курс, а ви про сусідів.


Они похоже вообще ни на что не влияют. Ну разве что делают проголосовавших соучастниками...

Это смотрите,парни,вы немного заблудились..на лет 30=-40..мойша отдыхает.
напишу не про валюту,а впрочем это валюта наша с вами.
Понятно что у кого бабки тот и во власть.Но вы должны напружиться и заставить
казлов принять закон на один год и ответственность власти перед выборцами.
Говорите "дай список что будешь делать по пунктам на один год" и потом соберетесь на круг как козаки и решите его или вообще :) А то клоуна избрали -он пенисом по пианину,и все смеются..а кто будет плакать ваши дети?...
Нет не за петю,и всех предыдущих -все сволочи..И просят расстрела.
а по валюте так 27-70,в магазинах пока не принимают..
Vladik
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 11:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  goldfinger написав:Как только получится рабочая вакцина(если это случится) и начнется ее применение,улучшатся потребительские настроения,оживет бизнес

Все так, але не у всіх напрямках. :)
От я чекаю, щоб хоч 1 з 4х мій конкурент в радіусі 200м закрився/з'їхав, щоб мені "легше дихалось", або, взагалі, стати на їхнє місце!(2 конкурента мають кращі місця, ніж в мене)

Але, щось "нет-ніхто"!
(Хоч деякі інші бізнеса в тому ж радіусі вже закрились)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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