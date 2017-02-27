Додано: Чет 06 сер, 2020 11:48

Амвросий написав: Zebra написав: Вибори в Україні не впливають майже на курс, а ви про сусідів. Вибори в Україні не впливають майже на курс, а ви про сусідів.



Они похоже вообще ни на что не влияют. Ну разве что делают проголосовавших соучастниками... Они похоже вообще ни на что не влияют. Ну разве что делают проголосовавших соучастниками...

Это смотрите,парни,вы немного заблудились..на лет 30=-40..мойша отдыхает.напишу не про валюту,а впрочем это валюта наша с вами.Понятно что у кого бабки тот и во власть.Но вы должны напружиться и заставитьказлов принять закон на один год и ответственность власти перед выборцами.Говорите "дай список что будешь делать по пунктам на один год" и потом соберетесь на круг как козаки и решите его или вообщеА то клоуна избрали -он пенисом по пианину,и все смеются..а кто будет плакать ваши дети?...Нет не за петю,и всех предыдущих -все сволочи..И просят расстрела.а по валюте так 27-70,в магазинах пока не принимают..