Вибори в Україні не впливають майже на курс, а ви про сусідів.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 06 сер, 2020 11:26
Вибори в Україні не впливають майже на курс, а ви про сусідів.
Додано: Чет 06 сер, 2020 11:31
Додано: Чет 06 сер, 2020 11:48
Это смотрите,парни,вы немного заблудились..на лет 30=-40..мойша отдыхает.
напишу не про валюту,а впрочем это валюта наша с вами.
Понятно что у кого бабки тот и во власть.Но вы должны напружиться и заставить
казлов принять закон на один год и ответственность власти перед выборцами.
Говорите "дай список что будешь делать по пунктам на один год" и потом соберетесь на круг как козаки и решите его или вообще А то клоуна избрали -он пенисом по пианину,и все смеются..а кто будет плакать ваши дети?...
Нет не за петю,и всех предыдущих -все сволочи..И просят расстрела.
а по валюте так 27-70,в магазинах пока не принимают..
Додано: Чет 06 сер, 2020 11:50
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Все так, але не у всіх напрямках.
От я чекаю, щоб хоч 1 з 4х мій конкурент в радіусі 200м закрився/з'їхав, щоб мені "легше дихалось", або, взагалі, стати на їхнє місце!(2 конкурента мають кращі місця, ніж в мене)
Але, щось "нет-ніхто"!
(Хоч деякі інші бізнеса в тому ж радіусі вже закрились)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 06 сер, 2020 12:18
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
06.08.2020.......................27,6831
Гривна укрепилась на 2 копейки.
Открылись на 2 копейки ниже вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки. Наскоро хлебнув кофе, сузили спред до рабочих 2 копеек и уверенно пошли вверх, отрабатывая начавшийся с утра рост доллара в мире. Относительно евро гривна укреплялась. До 11 успели вырасти на 7.5 копеек. С началом активной части сессии сначала ненадолго уравновесились, а потом отскочили на 1.5 копейки. Около 11-30 пошли вниз более уверенно, опустившись за короткое время на 3 копейки.
НБУ вчера купил плановые 20 млн.
Остатки на коррсчетах выросли. Рост обеспечили существенные расходы казначейства, которые оказались много больше разницы между погашением и размещением облигаций. В противовес играли существенное увеличение объема суточных сертификатов и обналичка.
Во вторник объем валютного рынка вырос с 358.1 до 387.6 млн. Обороты чистые. Клиентские обороты также выросли, спрос и предложение можно считать сбалансированными.
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