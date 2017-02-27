Sirchyk написав:Тут багато хто говорить про вплив виборів в США на курс долара. Але чомусь ніхто не говорить про можливий вплив на курс долар\гривня виборів в нашого сусіда - Білорусі, які будуть в найближчу неділю. Чи вплине можлива дестабілізація в регіоні на курс гривні?
Вибори в Україні не впливають майже на курс, а ви про сусідів.
Zebra написав:Вибори в Україні не впливають майже на курс, а ви про сусідів.
Они похоже вообще ни на что не влияют. Ну разве что делают проголосовавших соучастниками...
Это смотрите,парни,вы немного заблудились..на лет 30=-40..мойша отдыхает. напишу не про валюту,а впрочем это валюта наша с вами. Понятно что у кого бабки тот и во власть.Но вы должны напружиться и заставить казлов принять закон на один год и ответственность власти перед выборцами. Говорите "дай список что будешь делать по пунктам на один год" и потом соберетесь на круг как козаки и решите его или вообще А то клоуна избрали -он пенисом по пианину,и все смеются..а кто будет плакать ваши дети?... Нет не за петю,и всех предыдущих -все сволочи..И просят расстрела. а по валюте так 27-70,в магазинах пока не принимают..
goldfinger написав:Как только получится рабочая вакцина(если это случится) и начнется ее применение,улучшатся потребительские настроения,оживет бизнес
Все так, але не у всіх напрямках. От я чекаю, щоб хоч 1 з 4х мій конкурент в радіусі 200м закрився/з'їхав, щоб мені "легше дихалось", або, взагалі, стати на їхнє місце!(2 конкурента мають кращі місця, ніж в мене)
Але, щось "нет-ніхто"! (Хоч деякі інші бізнеса в тому ж радіусі вже закрились)
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 06.08.2020.......................27,6831 Гривна укрепилась на 2 копейки. Открылись на 2 копейки ниже вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки. Наскоро хлебнув кофе, сузили спред до рабочих 2 копеек и уверенно пошли вверх, отрабатывая начавшийся с утра рост доллара в мире. Относительно евро гривна укреплялась. До 11 успели вырасти на 7.5 копеек. С началом активной части сессии сначала ненадолго уравновесились, а потом отскочили на 1.5 копейки. Около 11-30 пошли вниз более уверенно, опустившись за короткое время на 3 копейки.
НБУ вчера купил плановые 20 млн. Остатки на коррсчетах выросли. Рост обеспечили существенные расходы казначейства, которые оказались много больше разницы между погашением и размещением облигаций. В противовес играли существенное увеличение объема суточных сертификатов и обналичка.
Во вторник объем валютного рынка вырос с 358.1 до 387.6 млн. Обороты чистые. Клиентские обороты также выросли, спрос и предложение можно считать сбалансированными.
ФРС вынуждена заливать фондовый рынок, чтобы он был ликвиден. Очень многие американцы работают с фондовым рынком. Если там произойдет хоть малейший обвал, то это приведет к тому, что источники доходов, которые есть у американцев через фондовые рынки, резко упадут.
А он, фондовый рынок, разве и так не ликвиден? Даже не знаю, то ли смеяться, то ли плакать, учитывая что основной движ там у акций фейсбуков, гуглов, амазонов.
Даешь еще 100 трлн баксов чтоб спасти фондовый рынок и "пересичных" американцев на бирже.
Каждый год профессор Макс Базерман продает студентам MBA из Harvard Business School двадцатидолларовую купюру намного выше номинала. Его рекорд – продажа $20 за $204. А делает он это следующим образом.
Он показывает купюру всему классу и сообщает, что отдаст $20 человеку, который даст за нее больше всего денег. Правда, есть небольшое условие. Человек, который был сразу за победителем, должен будет отдать профессору ту сумму, которую он был готов отдать за $20.
Чтобы было понятно – допустим два самых высоких бида были $15 и $16. Победитель получает $20 в обмен на $16, а второй человек должен будет отдать профессору $15. Таковы условия.
Торги начинаются с одного доллара и быстро достигают $12-$16. В этот момент большинство студентов выпадают из аукциона, и остаются только два человека с самыми высокими предложениями. Медленно, но уверенно аукцион подходит к цифре $20.
Понятно, что выиграть уже невозможно, однако проиграть тоже не хочется, ибо проигравший не только ничего не получит – он еще вынужден будет заплатить профессору номинал своего последнего бида.
Как только аукцион переходит рубеж в $21, класс взрывается смехом. Студенты MBA, якобы такие умные, готовы выплатить за двадцатидолларовую купюру выше номинала. Действительно -комично и очень точно описывает поведение держателей степени MBA.
Однако аукцион продолжается и быстро доходит до 50 долларов, затем до ста, вплоть до $204 – рекорд Базермана за свою преподавательскую карьеру. Кстати, во время тренингов профессор проделывает тот же трюк с топ-менеджерами и CEO крупных компаний – и всегда продает $20 выше номинала (полученные деньги тратятся на благотворительность).
Почему люди неизменно платят за двадцать долларов больше денег, и что пытается показать профессор? У человека, особенно в бизнесе, есть слабое место – loss aversion или боязнь потери. Многочисленные эксперименты показывают, что человек себя ведет крайне нерационально и даже неадекватно, когда начинает терять деньги.
Поначалу все студенты считают, что у них есть возможность получить халявные деньги. Ведь они не дураки и не станут платить больше двадцати баксов за двадцатидолларовую купюру. Однако как только торги доходят до $12-$16, второй человек понимает, что ему грозит серьезная потеря, поэтому он начинает бидить больше, чем собирался, пока аукцион не доходит до $21. На этом этапе оба участники потеряют деньги. Но кто-то потеряет всего доллар, а кто-то двадцать. Чтобы минимизировать потери, каждый человек старается стать победителем. Однако эта гонка приводит только к тому, что оба участника аукциона теряют все больше и больше денег, пока размер потерь не достигает такой суммы, что глубже копать яму просто не имеет смысла.
Таким образом, желание получить халявную двадцатку оборачивается потерями. Самое интересное, что есть масса данных – особенно на фондовом рынке и в казино – которые показывают феномен Базермана в действии. Человек начинает терять деньги. Вместо того, чтобы зафиксировать убыток, он надеется, что сможет отыграть проигрыш – и практически всегда теряет все больше и больше денег.
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"Вместо того, чтобы зафиксировать убыток, он надеется, что сможет отыграть проигрыш – и практически всегда теряет все больше и больше денег." - основная мысль!
"The quieter you become, the more you are able to hear"
Та це все одне не невілює того факту, що СЕП почала працювати у суботу і неділю!
ВО
Хай щастить!
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.