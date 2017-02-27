yama написав:какие тупые студенты могли бы сговориться и упереться в 3 доллара , 3+2 = 5 отдали би преподу, а 15 оставшихся поделили на двоих
Фишка в том, что начинает торги весь класс. Там много людей, и договориться им уже сложно. Это пример на тему того, как работают конкурентные рынки. И залет он демонстрирует именно при работе на конкурентных рынках, поскольку двух финалистов выталкивает за границы разумного именно рынок. Если бы речь шла только о порочности азарта, этот фокус не стоил бы и выеденного яйца. Поговорке "не за то отец сына бил, что играл, а за то, что отыгрывался" больше лет, чем самому профессору.
Каждый год профессор Макс Базерман продает студентам MBA из Harvard Business School двадцатидолларовую купюру намного выше номинала. Его рекорд – продажа $20 за $204. А делает он это следующим образом.
Он показывает купюру всему классу и сообщает, что отдаст $20 человеку, который даст за нее больше всего денег. Правда, есть небольшое условие. Человек, который был сразу за победителем, должен будет отдать профессору ту сумму, которую он был готов отдать за $20.
Чтобы было понятно – допустим два самых высоких бида были $15 и $16. Победитель получает $20 в обмен на $16, а второй человек должен будет отдать профессору $15. Таковы условия.
Торги начинаются с одного доллара и быстро достигают $12-$16. В этот момент большинство студентов выпадают из аукциона, и остаются только два человека с самыми высокими предложениями. Медленно, но уверенно аукцион подходит к цифре $20.
Понятно, что выиграть уже невозможно, однако проиграть тоже не хочется, ибо проигравший не только ничего не получит – он еще вынужден будет заплатить профессору номинал своего последнего бида.
Как только аукцион переходит рубеж в $21, класс взрывается смехом. Студенты MBA, якобы такие умные, готовы выплатить за двадцатидолларовую купюру выше номинала. Действительно -комично и очень точно описывает поведение держателей степени MBA.
Однако аукцион продолжается и быстро доходит до 50 долларов, затем до ста, вплоть до $204 – рекорд Базермана за свою преподавательскую карьеру. Кстати, во время тренингов профессор проделывает тот же трюк с топ-менеджерами и CEO крупных компаний – и всегда продает $20 выше номинала (полученные деньги тратятся на благотворительность).
Почему люди неизменно платят за двадцать долларов больше денег, и что пытается показать профессор? У человека, особенно в бизнесе, есть слабое место – loss aversion или боязнь потери. Многочисленные эксперименты показывают, что человек себя ведет крайне нерационально и даже неадекватно, когда начинает терять деньги.
Поначалу все студенты считают, что у них есть возможность получить халявные деньги. Ведь они не дураки и не станут платить больше двадцати баксов за двадцатидолларовую купюру. Однако как только торги доходят до $12-$16, второй человек понимает, что ему грозит серьезная потеря, поэтому он начинает бидить больше, чем собирался, пока аукцион не доходит до $21. На этом этапе оба участники потеряют деньги. Но кто-то потеряет всего доллар, а кто-то двадцать. Чтобы минимизировать потери, каждый человек старается стать победителем. Однако эта гонка приводит только к тому, что оба участника аукциона теряют все больше и больше денег, пока размер потерь не достигает такой суммы, что глубже копать яму просто не имеет смысла.
Таким образом, желание получить халявную двадцатку оборачивается потерями. Самое интересное, что есть масса данных – особенно на фондовом рынке и в казино – которые показывают феномен Базермана в действии. Человек начинает терять деньги. Вместо того, чтобы зафиксировать убыток, он надеется, что сможет отыграть проигрыш – и практически всегда теряет все больше и больше денег.
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какие тупые студенты могли бы сговориться и упереться в 3 доллара , 3+2 = 5 отдали би преподу, а 15 оставшихся поделили на двоих
В жадности договоров быть не может! ) НИКОГДА!
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goldfinger написав:.. центробанкам во избежание сильной инфляции придется повышать ставки и убирать часть ликвидности с рынка.Пузыри сдуются.
вместе с пузырями смоется часть халявщиков, живших на дешевом кредите. Это затронет не только финсектор, но и промышленность, и может стать триггером затяжной стагфляции
Нет.В случае кардинального решения проблемы китайской заразы улучшатся потребительские настроения,отменят карантин,уйдет страх,люди начнут больше тратить,улучшится бизнес-активность,вследствие чего от низкой базы начнется рост ВВП и вырастет инфляция.Против нее и направлены такие меры,как повышение ставок,выпуск привлекательных облигаций и вообще нормализация денежно-кредитной политики,а не тот мракобесный ужас,наблюдаемый сейчас.Снять карантин-восстановить бизнес.
goldfinger написав:И никто не думает сейчас о том,что весь мир по сути сейчас формирует низкую базу.Печатают деньги,но ввп падает,инфляция особо не растет,только пузыри на финансовых рынках надуваются,сиплый,золото,цены от фундаментала улетели в космос,в то время,как реальный бизнес испытывает проблемы,а это конкретный дисбаланс,который природа выровняет.Как только получится рабочая вакцина(если это случится) и начнется ее применение,улучшатся потребительские настроения,оживет бизнес,то центробанкам во избежание сильной инфляции придется повышать ставки и убирать часть ликвидности с рынка.Пузыри сдуются.
Полностью поддерживаю такую мысль, но вот беда только во времени, когда это случится, потому что такое положение вещей может длится очень долго годков так 30-40 и для нас сейчас деятельных такой исход покажется иллюзией!!!
Эта планета и 10-летней глобальной борьбы со здравым смыслом не выдержит.
Zzzzz ,Здравствуйте. Спасибо большое за Вашу инфу!Спасибо СоВЕ, Сибариту и многим другим ! Простите кого не назвал. Только когда оторванный от компа понимаешь важность информации. Сегодня оплачивал контракт по рублю ....закрыли 0,3792. Всем Здоровья !
goldfinger написав:..вследствие чего от низкой базы начнется рост ВВП и вырастет инфляция.Против нее и направлены такие меры,как повышение ставок,выпуск привлекательных облигаций и вообще нормализация денежно-кредитной политики,а не тот мракобесный ужас,наблюдаемый сейчас.Снять карантин-восстановить бизнес.
так себе логика. Де-факто, рост ставок приведет к росту национального долга эмитента, да и сами ставки снижали, якобы чтобы "разогреть ыканомыку" еще до всяких карантинов. По итогу, обнуление ставок привело к расцвету предприятий-паразитов, которые могли почти бесконечно наращивать долг, не платя за его обслуживание. В том числе, среди промышленных гигантов: те из них, кто был ближе к финансовой сиське, брали деньги "бесплатно" и получали неправомерные выгоды, в сравнении с конкурентами, работающими "за свои". Это классический кризис перепроизводства и не будет вам никакого V-образного восстановления. Так и будем плюхаться в этой дефляционном болоте, только долгов будет больше
Турецька ліра оновила історичний мінімум до долара Курс турецької ліри до долара в четвер оновив історичний мінімум по відношенню до долара, досягнувши рівня 7,2775. Про це свідчать дані торгів. https://minfin.com.ua/ua/2020/08/06/50117047/