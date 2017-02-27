Додано: Чет 06 сер, 2020 16:17

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з...............06.08.2020.............07.08.2020

дата розрахунку..............05.08.2020..............06.08.2020

Євро.................................32,9012...................32,7972

Долар США......................27,7028...................27,6793

После полудня гривна еще укрепилась менее, чем на половину копейки.

Открылись на 2 копейки ниже вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки. Наскоро хлебнув кофе, сузили спред до рабочих 2 копеек и уверенно пошли вверх, отрабатывая начавшийся с утра рост доллара в мире. Относительно евро гривна укреплялась. До 11 успели вырасти на 7.5 копеек. С началом активной части сессии сначала ненадолго уравновесились, а потом отскочили на 1.5 копейки. Около 11-30 пошли вниз более уверенно, опустившись к 12 на 4 копейки.

После 12 опустились еще на полкопейки, сразу же вернулись обратно на те же полкопейки и около 12-30 надолго уравновесились. После затянувшегося более, чем на 2.5 часа периода обеденной стабильности выросли на копейку и снова остановились.

Официальный курс встретили котировками 27.6600 - 27.6800. За день выросли на 3 копейки относительно открытия и на 1 копейку относительно вчерашнего закрытия.



Этот день в истории:

2019 - 25.5903 (-14) +211

2018 - 27.1317 (+4) +57



2017 - 25.8429 (-4)

2016 - 24.8056 (-0)