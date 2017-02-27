Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з...............06.08.2020.............07.08.2020 дата розрахунку..............05.08.2020..............06.08.2020 Євро.................................32,9012...................32,7972 Долар США......................27,7028...................27,6793 После полудня гривна еще укрепилась менее, чем на половину копейки. Открылись на 2 копейки ниже вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки. Наскоро хлебнув кофе, сузили спред до рабочих 2 копеек и уверенно пошли вверх, отрабатывая начавшийся с утра рост доллара в мире. Относительно евро гривна укреплялась. До 11 успели вырасти на 7.5 копеек. С началом активной части сессии сначала ненадолго уравновесились, а потом отскочили на 1.5 копейки. Около 11-30 пошли вниз более уверенно, опустившись к 12 на 4 копейки. После 12 опустились еще на полкопейки, сразу же вернулись обратно на те же полкопейки и около 12-30 надолго уравновесились. После затянувшегося более, чем на 2.5 часа периода обеденной стабильности выросли на копейку и снова остановились. Официальный курс встретили котировками 27.6600 - 27.6800. За день выросли на 3 копейки относительно открытия и на 1 копейку относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории: 2019 - 25.5903 (-14) +211 2018 - 27.1317 (+4) +57
Знову топчемось на місці. Якщо завтра трохи вниз, то мабуть, знову в неділю куплю трохи долярчиків.
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
По итогу дня к вечеру небольшой рост. Курсы покупки доллара понемногу подтягиваются вверх, выделю следующий коридор котировок: 27.69(70) - 27.74(75) (ПОВ, опт). Аккурат ровненько над межбанком (27.67/27.69).
В Сумах курс покупки опускался до 27.55, также американскую валюту можно было купить по курсу 27.70 гривен за доллар.
В найчарівнішому місті Лева щось дуже звузились 60/63
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик написав:В найчарівнішому місті Лева щось дуже звузились 60/63
А з ранку який курс був?
Щось 58-59/64-65
п. с. Мав на увазі, що малий спред
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!