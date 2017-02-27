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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6163616461656166

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 241
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
63
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
120
Ніяких змін не очікую
17%
40
Всього голосів : 241
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 16:17

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............06.08.2020.............07.08.2020
дата розрахунку..............05.08.2020..............06.08.2020
Євро.................................32,9012...................32,7972
Долар США......................27,7028...................27,6793
После полудня гривна еще укрепилась менее, чем на половину копейки.
Открылись на 2 копейки ниже вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки. Наскоро хлебнув кофе, сузили спред до рабочих 2 копеек и уверенно пошли вверх, отрабатывая начавшийся с утра рост доллара в мире. Относительно евро гривна укреплялась. До 11 успели вырасти на 7.5 копеек. С началом активной части сессии сначала ненадолго уравновесились, а потом отскочили на 1.5 копейки. Около 11-30 пошли вниз более уверенно, опустившись к 12 на 4 копейки.
После 12 опустились еще на полкопейки, сразу же вернулись обратно на те же полкопейки и около 12-30 надолго уравновесились. После затянувшегося более, чем на 2.5 часа периода обеденной стабильности выросли на копейку и снова остановились.
Официальный курс встретили котировками 27.6600 - 27.6800. За день выросли на 3 копейки относительно открытия и на 1 копейку относительно вчерашнего закрытия.

Этот день в истории:
2019 - 25.5903 (-14) +211
2018 - 27.1317 (+4) +57

2017 - 25.8429 (-4)
2016 - 24.8056 (-0)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 16:35

Стратегія стратегічного стратега! ©®™)))

Знову топчемось на місці.
Якщо завтра трохи вниз, то мабуть, знову в неділю куплю трохи долярчиків.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 16:45

16-30:
Харьков 27.70 - 27.73 (утром 27.67 - 27.71)

По итогу дня к вечеру небольшой рост. Курсы покупки доллара понемногу подтягиваются вверх, выделю следующий коридор котировок:
27.69(70) - 27.74(75) (ПОВ, опт). Аккурат ровненько над межбанком (27.67/27.69).

В Сумах курс покупки опускался до 27.55, также американскую валюту можно было купить по курсу 27.70 гривен за доллар.

Сумы 27.60 - 27.75 (27.60 - 27.70)
Полтава 27.66 - 27.74 (27.63 - 27.73)
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 16:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В найчарівнішому місті Лева щось дуже звузились 60/63 :shock:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 16:58

  Долярчик написав:В найчарівнішому місті Лева щось дуже звузились 60/63
А з ранку який курс був?
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 17:16

  Patrick написав:
  Долярчик написав:В найчарівнішому місті Лева щось дуже звузились 60/63
А з ранку який курс був?

Щось 58-59/64-65

п. с.
Мав на увазі, що малий спред
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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