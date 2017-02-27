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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 06 сер, 2020 21:14
"Сьогодні президент внесе до Верховної Ради законопроект, який передбачає вже з 1 вересня підвищення мінімальної зарплати до 5 тисяч гривень. Це перший крок, щоб поліпшити соціально-економічні гарантії працівникам України.
Відповідно до запропонованих змін до бюджету, основним джерелом для фінансування такого збільшення мінімальної зарплати стане, насамперед, економія на обслуговуванні держборгу".
дефолт?
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Moneta
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Додано: Чет 06 сер, 2020 21:28
Moneta
Девал
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75stasstas75
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Додано: Чет 06 сер, 2020 22:49
Moneta написав:
дефолт?
75stasstas75 написав:
Девал
п***а
ще й зелена
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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