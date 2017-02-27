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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6164616561666167

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 241
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
63
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
120
Ніяких змін не очікую
17%
40
Всього голосів : 241
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 21:14

"Сьогодні президент внесе до Верховної Ради законопроект, який передбачає вже з 1 вересня підвищення мінімальної зарплати до 5 тисяч гривень. Це перший крок, щоб поліпшити соціально-економічні гарантії працівникам України.

Відповідно до запропонованих змін до бюджету, основним джерелом для фінансування такого збільшення мінімальної зарплати стане, насамперед, економія на обслуговуванні держборгу".


дефолт? :mrgreen:
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 21:28

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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 23:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Что-то евро никак 1.19 взять не может...
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 23:29

  ihorsic написав:Что-то евро никак 1.19 взять не может...

Свопы?
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