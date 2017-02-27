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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6165616661676168>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 241
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
63
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
120
Ніяких змін не очікую
17%
40
Всього голосів : 241
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 21:14

"Сьогодні президент внесе до Верховної Ради законопроект, який передбачає вже з 1 вересня підвищення мінімальної зарплати до 5 тисяч гривень. Це перший крок, щоб поліпшити соціально-економічні гарантії працівникам України.

Відповідно до запропонованих змін до бюджету, основним джерелом для фінансування такого збільшення мінімальної зарплати стане, насамперед, економія на обслуговуванні держборгу".


дефолт? :mrgreen:
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 21:28

Moneta
Девал
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 23:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Что-то евро никак 1.19 взять не может...
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 23:29

  ihorsic написав:Что-то евро никак 1.19 взять не может...

Свопы?
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 09:23

  ihorsic написав:Что-то евро никак 1.19 взять не может...


Take-profit (T/P) orders на 1,19
2 раза брали уровень и сразу идут продажи евро)))
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 09:25

Українська економіка впала за півроку на 6,5%. У другому кварталі - на 11%
Валовий внутрішній продукт України в першій половині 2020 року скоротився на 6,5% проти аналогічного періоду 2019 року, зокрема, в другому кварталі падіння становило 11%, що менше, ніж очікувалося раніше (14%).

Про це повідомляє Мінекономіки в огляді економічної діяльності за перше півріччя 2020 року, передає Інтерфакс-Україна.
https://www.epravda.com.ua/news/2020/08/6/663774/
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 09:49

Утренние курсы, 9-40:

Харьков 27.70 - 27.74
За вечер курсы покупки наличного доллара окончательно подтянулись и на текущий момент наблюдается ровный диапазон котировок оптового курса со спредом 4-5 копеек: 27.70 - 27.74(75) (ПОВ, опт)

Сумы 27.60 - 27.75
Полтава 27.65 - 27.74

Вчера утром: Харьков 27.67 - 27.71, Сумы 27.60 - 27.70, Полтава 27.63 - 27.73
Patrick
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 09:56

9-53: Уже не все так ровно :?
На ряде ПОВ в Харькове есть небольшое снижение: 27.68 - 27.73
Всем хорошего дня.
Patrick
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 10:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Доброго ранку!
В чарівному, казковому, туристичному, гостинному і, взагалі, неперевершеному місті Лева, де ціни на первинну нерухомість нестримно ростуть :) курс доляра можна побачити такий 60/65
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 10:36

  Долярчик написав:Доброго ранку! В чарівному, казковому, туристичному, гостинному і, взагалі, неперевершеному місті Лева, де ціни на первинну нерухомість нестримно ростуть курс доляра можна побачити такий 60/65

Долярчик, а можна без епітетів про м.Львів і так всі знають з якого ти міста бо в твоїх словах то вже виглядає що тролиш саме місто,просто наводь цифри по ділу

*Відправлено з Чату
Nazarkino
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