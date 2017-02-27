"Сьогодні президент внесе до Верховної Ради законопроект, який передбачає вже з 1 вересня підвищення мінімальної зарплати до 5 тисяч гривень. Це перший крок, щоб поліпшити соціально-економічні гарантії працівникам України.
Відповідно до запропонованих змін до бюджету, основним джерелом для фінансування такого збільшення мінімальної зарплати стане, насамперед,економія на обслуговуванні держборгу".
дефолт?
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Українська економіка впала за півроку на 6,5%. У другому кварталі - на 11% Валовий внутрішній продукт України в першій половині 2020 року скоротився на 6,5% проти аналогічного періоду 2019 року, зокрема, в другому кварталі падіння становило 11%, що менше, ніж очікувалося раніше (14%).
Харьков 27.70 - 27.74 За вечер курсы покупки наличного доллара окончательно подтянулись и на текущий момент наблюдается ровный диапазон котировок оптового курса со спредом 4-5 копеек: 27.70 - 27.74(75) (ПОВ, опт)
Доброго ранку! В чарівному, казковому, туристичному, гостинному і, взагалі, неперевершеному місті Лева, де ціни на первинну нерухомість нестримно ростуть курс доляра можна побачити такий 60/65
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик написав:Доброго ранку! В чарівному, казковому, туристичному, гостинному і, взагалі, неперевершеному місті Лева, де ціни на первинну нерухомість нестримно ростуть курс доляра можна побачити такий 60/65
Долярчик, а можна без епітетів про м.Львів і так всі знають з якого ти міста бо в твоїх словах то вже виглядає що тролиш саме місто,просто наводь цифри по ділу