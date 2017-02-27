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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 07 сер, 2020 10:40
Почему не хватает денег?
Первая причина. Не выполнены запланированные доходы. За 6 мес. держбюджет недособрал 34 млрд (6% плана), местные 15 млрд (10% плана). В частности, таможня выполнила полугодие на 79% (минус 27 млрд к прошлому году - ну, когда барыги там барыжили)
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Kawun
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 10:48
Киев
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 10:50
Nazarkino написав: Долярчик написав:
Доброго ранку! В чарівному, казковому, туристичному, гостинному і, взагалі, неперевершеному місті Лева, де ціни на первинну нерухомість нестримно ростуть курс доляра можна побачити такий 60/65
Долярчик, а можна без епітетів про м.Львів і так всі знають з якого ти міста бо в твоїх словах то вже виглядає що тролиш саме місто
,просто наводь цифри по ділу*Відправлено з Чату
Чого зразу "тролиш"?
Чому не має думок - "тішусь/горжусь свом містом"?
Зрадонку шукаємо?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 10:55
Долярчик написав:
Доброго ранку!
Стоимость физического золота сегодня в США составляет $2170-$2180.
Серебро Engelhard $38-$39.
Таким образом, если вы едите ложкой из серебра Engelhard, то ее стоимость только за последнюю неделю выросла почти на тридцатку.
Капитализация наших кухонь и столовых стремительно растет.
Пошарьтесь в шкатулках с прикрасами ваших жен. Золотые цацки вашей жены, из-за которых вы её ругали, обвиняли в марнотратстве, а может даже и били, уже сегодня могут принести семье доход больше, чем ваша копеешная беготня по обменкам. Извинитесь перед ней за прежние укоры и побои. Вы были не правы.
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 11:11
Kawun написав:
Почему не хватает денег?
Не в том кармане шарите.
На самом деле денег в мире переизбыток. Сегодня в мире куплено облигаций с отрицательной доходностью на сумму $13 триллионов. (Не считая американские десятилетние трежериз с доходностью 0,1%). Это "ненужные" деньги.
Это ситуация типа, когда и мы сыты, и наши свиньи уже перекормлены, а картошка наша вовсю подгнивает... Пропадет же, надо хоть соседу дам с условием вернуть полведра с нового урожая. Правда, если у меня опять урожай и изобилие, то придется эти полведра просто выкинуть...
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