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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 61666167616861696170>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 241
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
63
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
120
Ніяких змін не очікую
17%
40
Всього голосів : 241
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 10:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Почему не хватает денег?
Первая причина. Не выполнены запланированные доходы. За 6 мес. держбюджет недособрал 34 млрд (6% плана), местные 15 млрд (10% плана). В частности, таможня выполнила полугодие на 79% (минус 27 млрд к прошлому году - ну, когда барыги там барыжили)
Kawun
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 10:48

Киев
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Electron
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 10:50

  Nazarkino написав:
  Долярчик написав:Доброго ранку! В чарівному, казковому, туристичному, гостинному і, взагалі, неперевершеному місті Лева, де ціни на первинну нерухомість нестримно ростуть курс доляра можна побачити такий 60/65

Долярчик, а можна без епітетів про м.Львів і так всі знають з якого ти міста бо в твоїх словах то вже виглядає що тролиш саме місто,просто наводь цифри по ділу

*Відправлено з Чату

Чого зразу "тролиш"?
Чому не має думок - "тішусь/горжусь свом містом"?

Зрадонку шукаємо?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 10:55

  Долярчик написав:Доброго ранку!


Стоимость физического золота сегодня в США составляет $2170-$2180.
Серебро Engelhard $38-$39.
Таким образом, если вы едите ложкой из серебра Engelhard, то ее стоимость только за последнюю неделю выросла почти на тридцатку.
Капитализация наших кухонь и столовых стремительно растет. :lol:
Пошарьтесь в шкатулках с прикрасами ваших жен. Золотые цацки вашей жены, из-за которых вы её ругали, обвиняли в марнотратстве, а может даже и били, уже сегодня могут принести семье доход больше, чем ваша копеешная беготня по обменкам. Извинитесь перед ней за прежние укоры и побои. Вы были не правы. :cry:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 11:11

  Kawun написав:Почему не хватает денег?


Не в том кармане шарите.
На самом деле денег в мире переизбыток. Сегодня в мире куплено облигаций с отрицательной доходностью на сумму $13 триллионов. (Не считая американские десятилетние трежериз с доходностью 0,1%). Это "ненужные" деньги.
Это ситуация типа, когда и мы сыты, и наши свиньи уже перекормлены, а картошка наша вовсю подгнивает... Пропадет же, надо хоть соседу дам с условием вернуть полведра с нового урожая. Правда, если у меня опять урожай и изобилие, то придется эти полведра просто выкинуть... :?
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 11:25

Ракета возвращается на Землю. :lol:
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 11:30


Вітаюсь совсіма.
Finance.ua, Ви хоч би не соромились :oops:

Який ще IT-відділ в ПриватБанку?
Там цілий Напрямок! Багато департаментів розробки, та підтримки.

ВО

PS
Молодці! Оперативно спрацювали. Поважаю! :wink:

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в П'ят 07 сер, 2020 12:06, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 11:34

  Striker написав:Ракета возвращается на Землю. :lol:


Уже присоединилась вторая ступень. :)
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 11:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Станом на 1 серпня міжнародні резерви України становили 28,8 мільярда доларів (в еквіваленті), у липні вони збільшилися на 300 мільйонів доларів (1,0%)
NatiK
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 11:38

27.58-27.63/27.68-27.72
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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