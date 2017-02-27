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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6167616861696170>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 241
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
63
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
120
Ніяких змін не очікую
17%
40
Всього голосів : 241
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 11:44

  Striker написав:Ракета возвращается на Землю. :lol:

Це Земля просто стала наближуватись до рОкети! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 11:44

  Moneta написав:
"Сьогодні президент внесе до Верховної Ради законопроект, який передбачає вже з 1 вересня підвищення мінімальної зарплати до 5 тисяч гривень. Це перший крок, щоб поліпшити соціально-економічні гарантії працівникам України.

Відповідно до запропонованих змін до бюджету, основним джерелом для фінансування такого збільшення мінімальної зарплати стане, насамперед, економія на обслуговуванні держборгу".


дефолт? :mrgreen:

Зе сейчас выбирает между Валеричем и Украиной :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 11:58

  UA написав:Зе сейчас выбирает между Валеричем и Украиной :mrgreen:


Да какой нах может быть У Зе сейчас выбор? :roll:
Только выдать его Америке или посадить тут. Может и ВИП камеры под это дело у нас запустили? Решил сидеть у нас? :?
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 12:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

що творять гади...
припали всього на 7 копійок і вийшов з купівлею НБУ
Щоб він так оперативно продавав при рості! :twisted:
slonic32
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 12:25

  NatiK написав:Станом на 1 серпня міжнародні резерви України становили 28,8 мільярда доларів (в еквіваленті), у липні вони збільшилися на 300 мільйонів доларів (1,0%)


на 300 лямов благодаря размещению еврооблигаций на 2 ярда.....
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 12:27

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
07.08.2020.............................27,6566
Гривна укрепилась на 2 копейки.
Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки. После традиционного утреннего кофе симметрично сузили спред до рабочих 2 копеек, после чего еще немного постояли на месте. С 10-35 неспешно, но уверенно пошли вниз. До 11-45 успели опуститься на 5.5 копеек. В это же время участниками рынка был замечен регулятор. Однако стоит отметить, что в это же время спред расширился до 2.5 копеек, что совершенно нетипично для момента интервенции. Похоже, что продавцы пока не готовы отдавать так дешево и многие надеются на отскок после интервенции. Вряд ли у НБУ сегодня получится взять много, но это мы узнаем вечером.

НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах уменьшились. В этот раз основную скрипку играла обналичка, что объясняется периодом выплаты зарплат в сочетании с приближением выходных. Почти столько же ушло и в дополнительный объем суточных сертификатов. Все остальное по нулям или близко к нулю.

В среду объем валютного рынка остался на уровне вторника, символически уменьшившись с 387.6 до 386.9 млн. Чистый спрос составил 366.9 млн. Объемы клиентских операций выросли, спрос и предложение были сбалансированы.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 12:29

  Kawun написав:Почему не хватает денег?
Первая причина. Не выполнены запланированные доходы. За 6 мес. держбюджет недособрал 34 млрд (6% плана), местные 15 млрд (10% плана). В частности, таможня выполнила полугодие на 79% (минус 27 млрд к прошлому году - ну, когда барыги там барыжили)

Ну и к чему этот эпитет про барыг? Можно подумать в текущей ситуации они бы больше собрали. Порохоботить нужно тоже с умом.
sailed
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 12:33

  slonic32 написав:що творять гади...
припали всього на 7 копійок і вийшов з купівлею НБУ
Щоб він так оперативно продавав при рості! :twisted:


Если суждено, то все равно прорвемся за 27,60 :wink:
Electron
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 12:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Щось, знову звузили - "верх" приспустили на 2коп. - і стало 60/63
- а було вранці так:
Зображення
Торгаші виручку не біжать обміювати, так як торгівля, закутавшись у коронавірусне простирадло, покашлюючи повзе на цвинтар :mrgreen:

Так що, якщо не можна щось змінити - треба розслабитись і насолоджуватись життям! :D
Зображення
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 12:37

Если запланированный на сегодня отчет NFP США разочарует, текущее падение пары EUR/USD может оказаться краткосрочным. В центре внимания рынка сейчас новости о том, президент США Трамп подписал указ, направленный против китайской компании ByteDance, владеющей TikTok, который может ускорить продажу приложения Microsoft.

Вопрос с приложением TikTok был в центре внимания в течение нескольких недель, однако указ Трампа коснулся также приложения WeChat, менее известного на Западе, но являющегося одним из крупнейших в Китае. В итоге азиатские акции и фьючерсы S&P 500 снизились, что усилило спрос на доллар.

Это решение было принято в преддверии торговых переговоров между представителями США и КНР, которые состоятся на следующей неделе. Напомним, что обе стороны по-прежнему выражают удовлетворение ходом переговоров. Тем временем, переключение внимания на Китай может помочь президенту Трампу сократить разрыв с его соперником Байденом в преддверии ноябрьских выборов.



В то же время рост доллара остается ограниченным на фоне того, что переговоры между республиканцами и демократами зашли в тупик. Министр финансов США Мнучин заявил, что по ряду вопросов был достигнут прогресс, одна часть вопросов так и осталась нерешенной.

Напомним, что программа выплат по безработице в размере $600 в неделю завершила свое действие в конце июля, что может привести к сокращению потребления. В потенциале это может повлиять на рост экономики, в связи с чем валюта США реагирует на эту новость падением.
Причиной этому стала новая вспышка коронавируса, которая началась в середине июня, что в июле привело к росту смертности от COVID-19.
В Европе число новых случаев заболевания вирусом также выросло. В Германии, Франции и Испании насчитывается уже более 1000 зараженных. Тем не менее, поскольку в Европе ситуация обстоит лучше, чем в США, евро получает поддержку против доллара. Сегодня Германия опубликовала данные по промпроизводству, которые оказались немного выше прогноза и также подкрепили EUR.
В пятницу в центре внимания игроков будут отношения между США и Китаем, переговоры об экономическом стимулировании в США и отчет NFP по занятости в Штатах.

Вчера количество обращений за пособиями по безработице снизилось, однако к тому времени статистика NFP по занятости США была уже собрана, так что особой роли этот отчет не сыграл.

Ожидается, что количество новых рабочих мест вне с/х сектора вырастет на 1.6 млн, а уровень безработицы немного снизится. Однако реальные оценки сильно варьируются: в то время как одни прогнозы предполагают сокращение занятости, другие сулят более значительный прирост рабочих мест.
В пятницу в центре внимания игроков будут отношения между США и Китаем, переговоры об экономическом стимулировании в США и отчет NFP по занятости в Штатах.

На 4-часовом графике пара евродоллар торгуется над 50-, 100- и 200-SMA, сохраняя бычий импульс. RSI отступил от отметки 70, то есть продолжил отдаляться от области перекупленности.

В целом ситуация под контролем быков.

Сопротивление расположено на 1.1850 (ранее служило поддержкой), 1.1909-1.1916 (максимумы июля и августа), 1.20 (психологически важный барьер).

Поддержка проходит на 1.1820 (дневной минимум), 1.1780 (ранее служило сопротивлением) 1.1730 и 1.17.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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