Додано: П'ят 07 сер, 2020 12:37

Если запланированный на сегодня отчет NFP США разочарует, текущее падение пары EUR/USD может оказаться краткосрочным. В центре внимания рынка сейчас новости о том, президент США Трамп подписал указ, направленный против китайской компании ByteDance, владеющей TikTok, который может ускорить продажу приложения Microsoft.



Вопрос с приложением TikTok был в центре внимания в течение нескольких недель, однако указ Трампа коснулся также приложения WeChat, менее известного на Западе, но являющегося одним из крупнейших в Китае. В итоге азиатские акции и фьючерсы S&P 500 снизились, что усилило спрос на доллар.



Это решение было принято в преддверии торговых переговоров между представителями США и КНР, которые состоятся на следующей неделе. Напомним, что обе стороны по-прежнему выражают удовлетворение ходом переговоров. Тем временем, переключение внимания на Китай может помочь президенту Трампу сократить разрыв с его соперником Байденом в преддверии ноябрьских выборов.







В то же время рост доллара остается ограниченным на фоне того, что переговоры между республиканцами и демократами зашли в тупик. Министр финансов США Мнучин заявил, что по ряду вопросов был достигнут прогресс, одна часть вопросов так и осталась нерешенной.



Напомним, что программа выплат по безработице в размере $600 в неделю завершила свое действие в конце июля, что может привести к сокращению потребления. В потенциале это может повлиять на рост экономики, в связи с чем валюта США реагирует на эту новость падением.

Причиной этому стала новая вспышка коронавируса, которая началась в середине июня, что в июле привело к росту смертности от COVID-19.

В Европе число новых случаев заболевания вирусом также выросло. В Германии, Франции и Испании насчитывается уже более 1000 зараженных. Тем не менее, поскольку в Европе ситуация обстоит лучше, чем в США, евро получает поддержку против доллара. Сегодня Германия опубликовала данные по промпроизводству, которые оказались немного выше прогноза и также подкрепили EUR.

В пятницу в центре внимания игроков будут отношения между США и Китаем, переговоры об экономическом стимулировании в США и отчет NFP по занятости в Штатах.



Вчера количество обращений за пособиями по безработице снизилось, однако к тому времени статистика NFP по занятости США была уже собрана, так что особой роли этот отчет не сыграл.



Ожидается, что количество новых рабочих мест вне с/х сектора вырастет на 1.6 млн, а уровень безработицы немного снизится. Однако реальные оценки сильно варьируются: в то время как одни прогнозы предполагают сокращение занятости, другие сулят более значительный прирост рабочих мест.

В пятницу в центре внимания игроков будут отношения между США и Китаем, переговоры об экономическом стимулировании в США и отчет NFP по занятости в Штатах.



На 4-часовом графике пара евродоллар торгуется над 50-, 100- и 200-SMA, сохраняя бычий импульс. RSI отступил от отметки 70, то есть продолжил отдаляться от области перекупленности.



В целом ситуация под контролем быков.



Сопротивление расположено на 1.1850 (ранее служило поддержкой), 1.1909-1.1916 (максимумы июля и августа), 1.20 (психологически важный барьер).



Поддержка проходит на 1.1820 (дневной минимум), 1.1780 (ранее служило сопротивлением) 1.1730 и 1.17.

Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.