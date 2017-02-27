Це Земля просто стала наближуватись до рОкети!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 07 сер, 2020 11:44
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: П'ят 07 сер, 2020 11:44
Зе сейчас выбирает между Валеричем и Украиной
Додано: П'ят 07 сер, 2020 11:58
Додано: П'ят 07 сер, 2020 12:22
Re: Валютный рынок в контексте ДС
що творять гади...
припали всього на 7 копійок і вийшов з купівлею НБУ
Щоб він так оперативно продавав при рості!
Додано: П'ят 07 сер, 2020 12:25
Додано: П'ят 07 сер, 2020 12:27
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
07.08.2020.............................27,6566
Гривна укрепилась на 2 копейки.
Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки. После традиционного утреннего кофе симметрично сузили спред до рабочих 2 копеек, после чего еще немного постояли на месте. С 10-35 неспешно, но уверенно пошли вниз. До 11-45 успели опуститься на 5.5 копеек. В это же время участниками рынка был замечен регулятор. Однако стоит отметить, что в это же время спред расширился до 2.5 копеек, что совершенно нетипично для момента интервенции. Похоже, что продавцы пока не готовы отдавать так дешево и многие надеются на отскок после интервенции. Вряд ли у НБУ сегодня получится взять много, но это мы узнаем вечером.
НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах уменьшились. В этот раз основную скрипку играла обналичка, что объясняется периодом выплаты зарплат в сочетании с приближением выходных. Почти столько же ушло и в дополнительный объем суточных сертификатов. Все остальное по нулям или близко к нулю.
В среду объем валютного рынка остался на уровне вторника, символически уменьшившись с 387.6 до 386.9 млн. Чистый спрос составил 366.9 млн. Объемы клиентских операций выросли, спрос и предложение были сбалансированы.
Додано: П'ят 07 сер, 2020 12:29
Ну и к чему этот эпитет про барыг? Можно подумать в текущей ситуации они бы больше собрали. Порохоботить нужно тоже с умом.
Додано: П'ят 07 сер, 2020 12:33
Додано: П'ят 07 сер, 2020 12:34
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Щось, знову звузили - "верх" приспустили на 2коп. - і стало 60/63
- а було вранці так:
Торгаші виручку не біжать обміювати, так як торгівля, закутавшись у коронавірусне простирадло, покашлюючи повзе на цвинтар
Так що, якщо не можна щось змінити - треба розслабитись і насолоджуватись життям!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: П'ят 07 сер, 2020 12:37
Если запланированный на сегодня отчет NFP США разочарует, текущее падение пары EUR/USD может оказаться краткосрочным. В центре внимания рынка сейчас новости о том, президент США Трамп подписал указ, направленный против китайской компании ByteDance, владеющей TikTok, который может ускорить продажу приложения Microsoft.
Вопрос с приложением TikTok был в центре внимания в течение нескольких недель, однако указ Трампа коснулся также приложения WeChat, менее известного на Западе, но являющегося одним из крупнейших в Китае. В итоге азиатские акции и фьючерсы S&P 500 снизились, что усилило спрос на доллар.
Это решение было принято в преддверии торговых переговоров между представителями США и КНР, которые состоятся на следующей неделе. Напомним, что обе стороны по-прежнему выражают удовлетворение ходом переговоров. Тем временем, переключение внимания на Китай может помочь президенту Трампу сократить разрыв с его соперником Байденом в преддверии ноябрьских выборов.
В то же время рост доллара остается ограниченным на фоне того, что переговоры между республиканцами и демократами зашли в тупик. Министр финансов США Мнучин заявил, что по ряду вопросов был достигнут прогресс, одна часть вопросов так и осталась нерешенной.
Напомним, что программа выплат по безработице в размере $600 в неделю завершила свое действие в конце июля, что может привести к сокращению потребления. В потенциале это может повлиять на рост экономики, в связи с чем валюта США реагирует на эту новость падением.
Причиной этому стала новая вспышка коронавируса, которая началась в середине июня, что в июле привело к росту смертности от COVID-19.
В Европе число новых случаев заболевания вирусом также выросло. В Германии, Франции и Испании насчитывается уже более 1000 зараженных. Тем не менее, поскольку в Европе ситуация обстоит лучше, чем в США, евро получает поддержку против доллара. Сегодня Германия опубликовала данные по промпроизводству, которые оказались немного выше прогноза и также подкрепили EUR.
В пятницу в центре внимания игроков будут отношения между США и Китаем, переговоры об экономическом стимулировании в США и отчет NFP по занятости в Штатах.
Вчера количество обращений за пособиями по безработице снизилось, однако к тому времени статистика NFP по занятости США была уже собрана, так что особой роли этот отчет не сыграл.
Ожидается, что количество новых рабочих мест вне с/х сектора вырастет на 1.6 млн, а уровень безработицы немного снизится. Однако реальные оценки сильно варьируются: в то время как одни прогнозы предполагают сокращение занятости, другие сулят более значительный прирост рабочих мест.
В пятницу в центре внимания игроков будут отношения между США и Китаем, переговоры об экономическом стимулировании в США и отчет NFP по занятости в Штатах.
На 4-часовом графике пара евродоллар торгуется над 50-, 100- и 200-SMA, сохраняя бычий импульс. RSI отступил от отметки 70, то есть продолжил отдаляться от области перекупленности.
В целом ситуация под контролем быков.
Сопротивление расположено на 1.1850 (ранее служило поддержкой), 1.1909-1.1916 (максимумы июля и августа), 1.20 (психологически важный барьер).
Поддержка проходит на 1.1820 (дневной минимум), 1.1780 (ранее служило сопротивлением) 1.1730 и 1.17.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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