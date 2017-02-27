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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6168616961706171>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 241
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
63
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
120
Ніяких змін не очікую
17%
40
Всього голосів : 241
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 12:46

  sailed написав:
  Kawun написав:Почему не хватает денег?
Первая причина. Не выполнены запланированные доходы. За 6 мес. держбюджет недособрал 34 млрд (6% плана), местные 15 млрд (10% плана). В частности, таможня выполнила полугодие на 79% (минус 27 млрд к прошлому году - ну, когда барыги там барыжили)

Ну и к чему этот эпитет про барыг? Можно подумать в текущей ситуации они бы больше собрали. Порохоботить нужно тоже с умом.

В отличие от вашего "можно подумать" при "барыге" собирали исправно - проверено на практике.
Зеленые собирать не в состоянии - проверено на практике.
В таких случаях говорят: "не можешь срать - не мучай ж***".
p_vovk74
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 12:56

  Libo написав:
  UA написав:Зе сейчас выбирает между Валеричем и Украиной :mrgreen:


Да какой нах может быть У Зе сейчас выбор? :roll:
Только выдать его Америке или посадить тут. Может и ВИП камеры под это дело у нас запустили? Решил сидеть у нас? :?

т.е. Валерич тупой?
Не того президентом выбрал?
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 13:22

  Electron написав:
Если суждено, то все равно прорвемся за 27,60 :wink:


так макроекономіка каже, що нам курс на 25, але "пілоти" наполеглево тягнуть штурвал на 30. :mrgreen:
slonic32
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 13:29

  Libo написав:
  Долярчик написав:Доброго ранку!
Стоимость физического золота сегодня в США составляет $2170-$2180.
Серебро Engelhard $38-$39.
Таким образом, если вы едите ложкой из серебра Engelhard, то ее стоимость только за последнюю неделю выросла почти на тридцатку.
Капитализация наших кухонь и столовых стремительно растет. :lol:
Пошарьтесь в шкатулках с прикрасами ваших жен. Золотые цацки вашей жены, из-за которых вы её ругали, обвиняли в марнотратстве, а может даже и били, уже сегодня могут принести семье доход больше, чем ваша копеешная беготня по обменкам. Извинитесь перед ней за прежние укоры и побои. Вы были не правы. :cry:

О каком доходе идет речь?
Кто-то собирается продавать кольца жены, чтобы получить доход?
Или ложки?
Цацки они и есть цацки, тем более купленные с изрядной накруткой за камни и работу.
Их нужно носить, а не складывать в сундук.

Доход можно получить только с банковских металлов (и лома, если кто покупает).
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 13:38

  jump написав:Українська економіка впала за півроку на 6,5%. У другому кварталі - на 11%
Валовий внутрішній продукт України в першій половині 2020 року скоротився на 6,5% проти аналогічного періоду 2019 року, зокрема, в другому кварталі падіння становило 11%, що менше, ніж очікувалося раніше (14%).

Про це повідомляє Мінекономіки в огляді економічної діяльності за перше півріччя 2020 року, передає Інтерфакс-Україна.
https://www.epravda.com.ua/news/2020/08/6/663774/

Осталось ещё ВВП в долларовом выражении девалом полирнуть и здравствуй,Зимбабве :-)
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 13:38

  slonic32 написав:так макроекономіка каже, що нам курс на 25, але "пілоти" наполеглево тягнуть штурвал на 30. :mrgreen:

Падение ВВП на 6.5% за полгода, из них за 2 квартал на 11% - это Вы называете "нам курс на 25"? Да при таком обвале экономики и 30 будет мало! Если не верите, то загляните в историю. Пусть даже недавнюю, за 1992-1994 годы. Экономика тогда в штопор - инфляция 10000% в год, и курс вверх в 5000 раз.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 13:42

  yuri_m написав:Падение ВВП на 6.5% за полгода, из них за 2 квартал на 11% - это Вы называете "нам курс на 25"? Да при таком обвале экономики и 30 будет мало! Если не верите, то загляните в историю. Пусть даже недавнюю, за 1992-1994 годы. Экономика тогда в штопор - инфляция 10000% в год, и курс вверх в 5000 раз.


у нас вже кілька років мільярдний валютний профіцит. Доларів у країну надходить більше ніж витрачається.
slonic32
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 13:51

  slonic32 написав:у нас вже кілька років мільярдний валютний профіцит. Доларів у країну надходить більше ніж витрачається.

Вы похоже в параллельной реальности живете. Там, где курс "па 5" и зарплаты у всех украинцев по 10000 долларов в месяц! Поскольку Ваши заявления ну никак не стыкуются с официальной отчетностью Минфина. Последний раз профицит был в 2005 году. И даже черный валютный нал, заходящий от заробитчан, это не исправил. Ведь серый и черный импорт процветают практически в таком же объеме.
Зображення

"Украина за год существенно уменьшила "дыру" в торговом балансе, следует из опубликованных сегодня данных Госстата. В 2019 году страна экспортировала товаров и услуг на $63,676 млрд (или на 11,2% больше, чем в 2018-м), а импортировала – на $67,309 млрд. Таким образом, в прошлом году импорт превысил экспорт на $3,633 млрд против $6,213 млрд в 2018-м (сальдо сократилось на 41,5%)."

Я так предполагаю, что эта сумма в 3.633 ярда в значительной степени состоит из возврата долга "Газпрома" по суду.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 13:58

Вообще как можно надеяться хоть в какой-то мере на гривну если государство банкрот?Идёт эмиссия. НБУ даёт банкам под 6%, Минфин продает им овгз под 8%,крутится бумажный хоровод и растет дыра и итог таких игр не отличается особой вариативностью.Если зажать ликвидность и держать курс,корова окончательно сдохнет.Нет варианта,кроме эмиссии или дефолта.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 14:09

Гривня - понад усе!)))

Потрібно нову голосовалку вгорі запіляти :)
Скільки % заощаджень, Ви тримаєте у гривні? :mrgreen:
1) ~ 2%
2) ~ 10%
3) ~ 25%
4) ~ 50%
5) ~ 75%
6) Ризикую, як Долярчик і тому тримаю ~ 98% у гривні! :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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