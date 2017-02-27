Libo написав:

Долярчик написав: Доброго ранку!

Доброго ранку!

Стоимость физического золота сегодня в США составляет $2170-$2180.Серебро Engelhard $38-$39.Таким образом, если вы едите ложкой из серебра Engelhard, то ее стоимость только за последнюю неделю выросла почти на тридцатку.Капитализация наших кухонь и столовых стремительно растет.Пошарьтесь в шкатулках с прикрасами ваших жен. Золотые цацки вашей жены, из-за которых вы её ругали, обвиняли в марнотратстве, а может даже и били, уже сегодня могут принести семье доход больше, чем ваша копеешная беготня по обменкам. Извинитесь перед ней за прежние укоры и побои. Вы были не правы.