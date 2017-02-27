Kawun написав:Почему не хватает денег? Первая причина. Не выполнены запланированные доходы. За 6 мес. держбюджет недособрал 34 млрд (6% плана), местные 15 млрд (10% плана). В частности, таможня выполнила полугодие на 79% (минус 27 млрд к прошлому году - ну, когда барыги там барыжили)
Ну и к чему этот эпитет про барыг? Можно подумать в текущей ситуации они бы больше собрали. Порохоботить нужно тоже с умом.
В отличие от вашего "можно подумать" при "барыге" собирали исправно - проверено на практике. Зеленые собирать не в состоянии - проверено на практике. В таких случаях говорят: "не можешь срать - не мучай ж***".
Стоимость физического золота сегодня в США составляет $2170-$2180. Серебро Engelhard $38-$39. Таким образом, если вы едите ложкой из серебра Engelhard, то ее стоимость только за последнюю неделю выросла почти на тридцатку. Капитализация наших кухонь и столовых стремительно растет. Пошарьтесь в шкатулках с прикрасами ваших жен. Золотые цацки вашей жены, из-за которых вы её ругали, обвиняли в марнотратстве, а может даже и били, уже сегодня могут принести семье доход больше, чем ваша копеешная беготня по обменкам. Извинитесь перед ней за прежние укоры и побои. Вы были не правы.
О каком доходе идет речь? Кто-то собирается продавать кольца жены, чтобы получить доход? Или ложки? Цацки они и есть цацки, тем более купленные с изрядной накруткой за камни и работу. Их нужно носить, а не складывать в сундук.
Доход можно получить только с банковских металлов (и лома, если кто покупает).
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty
jump написав:Українська економіка впала за півроку на 6,5%. У другому кварталі - на 11% Валовий внутрішній продукт України в першій половині 2020 року скоротився на 6,5% проти аналогічного періоду 2019 року, зокрема, в другому кварталі падіння становило 11%, що менше, ніж очікувалося раніше (14%).
slonic32 написав:так макроекономіка каже, що нам курс на 25, але "пілоти" наполеглево тягнуть штурвал на 30.
Падение ВВП на 6.5% за полгода, из них за 2 квартал на 11% - это Вы называете "нам курс на 25"? Да при таком обвале экономики и 30 будет мало! Если не верите, то загляните в историю. Пусть даже недавнюю, за 1992-1994 годы. Экономика тогда в штопор - инфляция 10000% в год, и курс вверх в 5000 раз.
yuri_m написав:Падение ВВП на 6.5% за полгода, из них за 2 квартал на 11% - это Вы называете "нам курс на 25"? Да при таком обвале экономики и 30 будет мало! Если не верите, то загляните в историю. Пусть даже недавнюю, за 1992-1994 годы. Экономика тогда в штопор - инфляция 10000% в год, и курс вверх в 5000 раз.
у нас вже кілька років мільярдний валютний профіцит. Доларів у країну надходить більше ніж витрачається.
slonic32 написав:у нас вже кілька років мільярдний валютний профіцит. Доларів у країну надходить більше ніж витрачається.
Вы похоже в параллельной реальности живете. Там, где курс "па 5" и зарплаты у всех украинцев по 10000 долларов в месяц! Поскольку Ваши заявления ну никак не стыкуются с официальной отчетностью Минфина. Последний раз профицит был в 2005 году. И даже черный валютный нал, заходящий от заробитчан, это не исправил. Ведь серый и черный импорт процветают практически в таком же объеме.
"Украина за год существенно уменьшила "дыру" в торговом балансе, следует из опубликованных сегодня данных Госстата. В 2019 году страна экспортировала товаров и услуг на $63,676 млрд (или на 11,2% больше, чем в 2018-м), а импортировала – на $67,309 млрд. Таким образом, в прошлом году импорт превысил экспорт на $3,633 млрд против $6,213 млрд в 2018-м (сальдо сократилось на 41,5%)."
Я так предполагаю, что эта сумма в 3.633 ярда в значительной степени состоит из возврата долга "Газпрома" по суду.
Вообще как можно надеяться хоть в какой-то мере на гривну если государство банкрот?Идёт эмиссия. НБУ даёт банкам под 6%, Минфин продает им овгз под 8%,крутится бумажный хоровод и растет дыра и итог таких игр не отличается особой вариативностью.Если зажать ликвидность и держать курс,корова окончательно сдохнет.Нет варианта,кроме эмиссии или дефолта.
Потрібно нову голосовалку вгорі запіляти Скільки % заощаджень, Ви тримаєте у гривні? 1) ~ 2% 2) ~ 10% 3) ~ 25% 4) ~ 50% 5) ~ 75% 6) Ризикую, як Долярчик і тому тримаю ~ 98% у гривні!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!