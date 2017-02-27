Как это работает.Если без черного нала и заробитчан,то отрицательное внешнеторговое сальдо из года в год закрывается внешним кредитованием.Но внешних дефолтов Украина вроде никогда не обьявляла.Когда бюджету и ВВП совсем хана и долговая нагрузка становится непосильной,происходит своеобразный внутренний дефолт.Внешние долги обслуживаются,но внутри страны происходит существенная ступенчатая девальвация и мудрый нарид становится беднее.
yuri_m написав:Вы похоже в параллельной реальности живете. Там, где курс "па 5" и зарплаты у всех украинцев по 10000 долларов в месяц! Поскольку Ваши заявления ну никак не стыкуются с официальной отчетностью Минфина. Последний раз профицит был в 2005 году. И даже черный валютный нал, заходящий от заробитчан, это не исправил. Ведь серый и черный импорт процветают практически в таком же объеме.
"Украина за год существенно уменьшила "дыру" в торговом балансе, следует из опубликованных сегодня данных Госстата. В 2019 году страна экспортировала товаров и услуг на $63,676 млрд (или на 11,2% больше, чем в 2018-м), а импортировала – на $67,309 млрд. Таким образом, в прошлом году импорт превысил экспорт на $3,633 млрд против $6,213 млрд в 2018-м (сальдо сократилось на 41,5%)."
Я так предполагаю, что эта сумма в 3.633 ярда в значительной степени состоит из возврата долга "Газпрома" по суду.
забули про кредити, інвестиції, грошові перекази і т.д. Самі повертайтесь у реальність. У нас вже 6-тий рік профіцитний платіжний баланс. Наприклад, минулого року були аж на 6 ярдів у плюсі.