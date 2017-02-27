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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6168616961706171

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 241
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
63
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
120
Ніяких змін не очікую
17%
40
Всього голосів : 241
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 14:10

Как это работает.Если без черного нала и заробитчан,то отрицательное внешнеторговое сальдо из года в год закрывается внешним кредитованием.Но внешних дефолтов Украина вроде никогда не обьявляла.Когда бюджету и ВВП совсем хана и долговая нагрузка становится непосильной,происходит своеобразный внутренний дефолт.Внешние долги обслуживаются,но внутри страны происходит существенная ступенчатая девальвация и мудрый нарид становится беднее.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 14:12

  yuri_m написав:Вы похоже в параллельной реальности живете. Там, где курс "па 5" и зарплаты у всех украинцев по 10000 долларов в месяц! Поскольку Ваши заявления ну никак не стыкуются с официальной отчетностью Минфина. Последний раз профицит был в 2005 году. И даже черный валютный нал, заходящий от заробитчан, это не исправил. Ведь серый и черный импорт процветают практически в таком же объеме.
Зображення

"Украина за год существенно уменьшила "дыру" в торговом балансе, следует из опубликованных сегодня данных Госстата. В 2019 году страна экспортировала товаров и услуг на $63,676 млрд (или на 11,2% больше, чем в 2018-м), а импортировала – на $67,309 млрд. Таким образом, в прошлом году импорт превысил экспорт на $3,633 млрд против $6,213 млрд в 2018-м (сальдо сократилось на 41,5%)."

Я так предполагаю, что эта сумма в 3.633 ярда в значительной степени состоит из возврата долга "Газпрома" по суду.


забули про кредити, інвестиції, грошові перекази і т.д. :mrgreen:
Самі повертайтесь у реальність. У нас вже 6-тий рік профіцитний платіжний баланс. Наприклад, минулого року були аж на 6 ярдів у плюсі. 8)

https://www.epravda.com.ua/news/2020/02/3/656607/
slonic32
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  #<1 ... 6168616961706171
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