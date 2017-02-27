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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 07 сер, 2020 14:10
Как это работает.Если без черного нала и заробитчан,то отрицательное внешнеторговое сальдо из года в год закрывается внешним кредитованием.Но внешних дефолтов Украина вроде никогда не обьявляла.Когда бюджету и ВВП совсем хана и долговая нагрузка становится непосильной,происходит своеобразный внутренний дефолт.Внешние долги обслуживаются,но внутри страны происходит существенная ступенчатая девальвация и мудрый нарид становится беднее.
Додано: П'ят 07 сер, 2020 14:12
забули про кредити, інвестиції, грошові перекази і т.д.
Самі повертайтесь у реальність. У нас вже 6-тий рік профіцитний платіжний баланс. Наприклад, минулого року були аж на 6 ярдів у плюсі.
Додано: П'ят 07 сер, 2020 14:23
а ще є світовий стандарт - індекс банана імени Зебри
вчора по 20 грн за кіло було
+50грн !
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 14:23
Профицит за счет наращивания долга так себе стратегия. Когда не у кого будет перезанять "до зарплаты" может оказаться, что король то голый
Додано: П'ят 07 сер, 2020 14:24
Т.е. кредиты возвращать не надо, они просто сразу пишутся в прибыль? Да Вам похоже надо немедля в правительство идти работать с такой математикой! "Кому что должен - всем прощаю". Хотя похоже именно такие "спецы" сейчас там и работают. Судя по тому, как валят экономику уже больше года...
Я же не зря показывал внешнеторговый баланс страны, в котором столько лет подряд дыра. А набрать кредитов, чтобы показать лохам плюсовой платежный баланс - это большого ума не надо. Вот только кредиты рано или поздно отдавать придется. И тогда весь этот дутый плюс резко станет минусом!
Додано: П'ят 07 сер, 2020 14:39
ага, ещё словом "ынвестиция" называть спекулянтские краткосрочные вложения горячих денег в ОВГЗ по ненормальным ставкам
Какие инвестиции ? Кто будет что-то новое строить в этом бардаке ?
Додано: П'ят 07 сер, 2020 14:50
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Темні доларомани, підкажіть, коли це в емітента вашого любого долара був профіцит торгівельного балансу? Також рекомендую глянути розмір їх боргу. То, що в книжці з економіки пише, не відбувається в реальному житті.
Гривня почала падати тільки тому, що певні м...ки переконали зеленого лося у цілющій силі девальвації.
До речі, долар недавно девальвував на 10% відносно основних валют. Бачите буйний ріст економіки США?
Додано: П'ят 07 сер, 2020 15:05
Додано: П'ят 07 сер, 2020 15:49
Открою вам маленький секрет - все 100% госдолга США выданы в долларах США! Более 50% этого долга принадлежит резидентам! Но даже когда нерезидент закрывает позицию, он не бежит на внутри-американский межбанковский рынок менять доллар на свою валюту! Он забирает доллары - ту же валюту, в которой были номинированы долговые бумаги, которые он держал.
Вы хоть представляете, какую глупость ляпнули, попытавшись сравнить несравнимое? У нас, в отличие от США, и резиденты, и, тем более, нерезиденты, фиксируют прибыли в твердых валютах, а не национальной! Пока вы не закрыли гривневую позицию, вы не заработали ни копейки! Это такая себе инвестиция Шредингера - то ли прибыльная, то ли убыточная... понятно будет только после фиксации в долларе!
Гривна начала падать только по одной причине - потому что ее перестали держать руками и ногами, предоставляя преференции импорту и валютным спекулянтам. А параллельное падение доллара к другим СКВ лишь смягчило последствия отхода от жесткой монетарной политики НБУ, острочив девальвацию на ближайшее будущее, когда США будут возвращать доллар назад в казначейские облигации...
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