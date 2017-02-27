Додано: П'ят 07 сер, 2020 15:49

kmm3 написав: Темні доларомани, підкажіть, коли це в емітента вашого любого долара був профіцит торгівельного балансу? Також рекомендую глянути розмір їх боргу. То, що в книжці з економіки пише, не відбувається в реальному житті.

Гривня почала падати тільки тому, що певні м...ки переконали зеленого лося у цілющій силі девальвації.

До речі, долар недавно девальвував на 10% відносно основних валют. Бачите буйний ріст економіки США? Темні доларомани, підкажіть, коли це в емітента вашого любого долара був профіцит торгівельного балансу? Також рекомендую глянути розмір їх боргу. То, що в книжці з економіки пише, не відбувається в реальному житті.Гривня почала падати тільки тому, що певні м...ки переконали зеленого лося у цілющій силі девальвації.До речі, долар недавно девальвував на 10% відносно основних валют. Бачите буйний ріст економіки США?

Открою вам маленький секрет -! Более 50% этого долга принадлежит резидентам! Но даже когда нерезидент закрывает позицию, он не бежит на внутри-американский межбанковский рынок менять доллар на свою валюту! Он забирает доллары - ту же валюту, в которой были номинированы долговые бумаги, которые он держал.Вы хоть представляете, какую глупость ляпнули, попытавшись сравнить несравнимое? У нас, в отличие от США, и резиденты, и, тем более, нерезиденты, фиксируют прибыли в твердых валютах, а не национальной! Пока вы не закрыли гривневую позицию, вы не заработали ни копейки! Это такая себе инвестиция Шредингера - то ли прибыльная, то ли убыточная... понятно будет только после фиксации в долларе!А падать начала гривна только по одной причине - потому что ее перестали держать руками и ногами, предоставляя преференции импорту и валютным спекулянтам. А параллельное падение доллара к другим СКВ лишь смягчило последствия отхода от жесткой монетарной политики НБУ, острочив девальвацию на ближайшее будущее, когда США будут возвращать доллар назад в казначейские облигации...