Продал сегодня 1/4 своего золота по 65 долларов.
Покупал в феврале по 53,5 доллара за грамм, и в марте по 54,2 доллара за грамм.
Речь про физическое золото в слитках.
Профит 20%.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 07 сер, 2020 16:09
Продал сегодня 1/4 своего золота по 65 долларов.
Покупал в феврале по 53,5 доллара за грамм, и в марте по 54,2 доллара за грамм.
Речь про физическое золото в слитках.
Профит 20%.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 07 сер, 2020 16:30
однозначно нечего со Штатами сравнивать !
"Что позволено Юпитеру, не позволено быку" (С)
Додано: П'ят 07 сер, 2020 16:46
пол-Камаза?
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: П'ят 07 сер, 2020 16:47
Официальный курс + интервенции
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..........................07.08.2020...................10.08.2020
дата розрахунку........................06.08.2020....................07.08.2020
Євро............................................32,7972.........................32,6848
Долар США.................................27,6793.........................27,6486
После полудня гривна укрепилась еще почти на копейку.
Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки. После традиционного утреннего кофе симметрично сузили спред до рабочих 2 копеек, после чего еще немного постояли на месте. С 10-35 неспешно, но уверенно пошли вниз. До 11-45 успели опуститься на 5.5 копеек. В это же время участниками рынка был замечен регулятор. Однако стоит отметить, что в это же время спред расширился до 2.5 копеек, что совершенно нетипично для момента интервенции. Похоже, что продавцы пока не готовы отдавать так дешево и многие надеются на отскок после интервенции. Вряд ли у НБУ сегодня получится взять много, но это мы узнаем вечером.
Перед обедом спред сузился сверху до привычных 2 копеек. Так простояли до 15-10, после чего на копейку опустились.
Официальный курс встретили котировками 27.6200 - 27.6400. За день опустились на 6 копеек относительно открытия и на 5 копеек относительно вчерашнего закрытия.
После фиксации официального курса Рыжик спрыгнул еще на 2 копейки вниз.
Этот день в истории:
2019 - 25.4243 (-17) +222
2018 - 27.0211 (-11) +62
2017 - 25.7849 (-6)
2016 - 24.8056 (-0)
Интервенции за 03 -07.08.2020
За эту неделю НБУ купил 40 млн. Все методом интервенции по единому курсу.
Ничего не продавал.
Покупки были осуществлены в среду и сегодня в равных долях.
С начала года чистая покупка составила 763.1 млн.
Как отдельную сегодняшнюю заслугу НБУ хочу отметить чрезвычайно раннюю публикацию статистики
Додано: П'ят 07 сер, 2020 16:57
Додано: П'ят 07 сер, 2020 17:04
Ми - джентльмени! - нам вірять на слово!))))
Там, напевно, 2 камази - НЕ менше!
п с.
Ну що це за інфо без скрінів?
Так можу і я кожен день голубів червоною ікрою підгодовувати
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: П'ят 07 сер, 2020 17:12
Вітаю, zzzzzz.
От молодець, а зовсім недавно питав які зливки, та де котирування дивитись!
У Вас що, є на зараз де більший прибуток в долярі отримати?
Навіщо почали продавати?
ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: П'ят 07 сер, 2020 17:21
s0v7a
Если будет корекция, а похоже на то, откуплю назад. Если рост продолжится, значит так и будет.
Живите своим умом!
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